Amor Romeira está en una nube desde que hace unos días conociera a uno de los hombres de sus sueños: el actor cubano William Levy, protagonista de 'Café con aroma de mujer'. El éxito a nivel mundial, y especialmente en España, de la serie ha hecho que millones de hombres y de mujeres se derritan sólo con verle... y si además se pueden juntar y abrazar, mucho mejor. La ex gran hermana ha sido una de esas pocas afortunadas que han podido conocerle en persona... y ahora nos preguntamos: ¿se habrá puesto celosa Mercedes Milá, cuyo mayor 'crush' de la historia es William?

La presentadora ha hablado en muchas ocasiones de lo mucho que le gusta y lo bien que le cae el actor, y él lo sabe, porque incluso han tenido conversaciones privadas: según contó la propia Mercedes en sus redes sociales, él le mandó ánimos cuando ella tuvo un accidente este verano, y gracias a esa relación de amistad que han forjado, Mercedes tuvo la oportunidad incluso de entrevistarle en un programa especial de Movistar+ llamado 'Milá y Levy'. ¿Habrá sentido celos Mercedes al ver a Amor tan cerca de su 'amor platónico'? "¡Que corra el aire!", habrá pensado.

Esta anécdota no es la única que hemos descubierto mirando entre las redes sociales de nuestros famosos este miércoles 16 de noviembre: la presentadora Irma Soriano formará parte del 'MediaFest Night Fever' y vivirá una transformación 'drag' tras unas duras declaraciones recientemente en una entrevista; la actriz Elizabeth Hurley ha lucido un cuerpazo envidiable en bikini a los 57 años; la influencer y ex gran hermana Yolanda Claramonte (más conocida como 'loveyoli' en las redes) estrena nuevo look, y además Carme Chaparro ha hecho una reflexión con sus seguidores: ¿por qué no consigue meditar?

No te pierdas nada de la actualidad de los famosos y sigue leyendo...