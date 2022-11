Anabel Pantoja se despide de su padre con una emotiva carta

Estos días han sido los más complicados para Anabel Pantoja. Su padre, Bernardo Pantoja, tras muchos meses de ingresos, fallecía este pasado fin de semana. La hija de Bernardo Pantoja acudía de urgencia este 24 de noviembre a Sevilla al ser alertada por Junco de la crítica situación de su padre. Después de unos días en el hospital Virgen del Rocío donde la familia Pantoja ha tenido conflictos sobre quiénes acudían y quiénes no a despedirse del hermano mayor de Isabel Pantoja, el cuerpo era trasladado al tanatorio Alcalá de Guadaira para que sus familiares y amigos acudiesen para despedirse del hermano de la tonadillera.

Este lunes 28 de diciembre, cuando aún siguen los conflictos sobre cómo se desarrollaron esos días, Anabel Pantoja, ya más tranquila, decidía dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor. "Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo.

Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo", comenzaba escribiendo en una foto en la que salen padre e hija compartiendo una comida.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La influencer ha recibido mucho apoyo de los suyos, que acudían al tanatorio para arroparla pero sus fans de las redes también se han acordado de ella estos días. "Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola.

Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija", concluía la tierna carta.