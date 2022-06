Fallece la nieta de Luis García Montero y Almudena Grandes Getty Images Tras el fallecimiento de Almudena Grandes en noviembre de 2021, Luis García Montero ha hecho frente a otra trágica pérdida: la de su nieta Ximena tan solo 15 días después de nacer. Una triste noticia que él mismo ha confirmado a 'El Español' y sobre la que no ha querido dar más detalles, explicando solamente que fue a consecuencia de unos problemas médicos.

Gracia Montes Matias Nieto Getty Images Una de las grandes de la copla ha fallecido en la madrugada del 2 de junio en su casa de Sevilla a los 86 años. Hija predilecta de Lora del Río, su pueblo natal, su verdadero nombre era Gracia Cabrera Gómez y despuntó en los años 50 con temas como 'Maruja limón' o 'Será una rosa' e incluso apareció en la película de Juan Antonio Bardem 'Muerte de un ciclista'.

Kasia Gallanio, ex princesa de Qatar Gtres Kasia Gallanio fue hallada muerta en su casa de Marbella el pasado 29 de mayo. La policía encontró su cuerpo sin vida tras la llamada de una de sus hijas que llevaba cuatro días sin poder contactar con ella.

Ray Liotta, actor Gtres El 26 de mayo se despedía con una triste noticia para Hollywood: el actor Ray Liotta fallecía a los 67 años mientras dormía. El intérprete de películas como 'Uno de los nuestros' (1990) o 'Hannibal' (2001) se encontraba rodando 'Dangerous waters' en República Dominicana. Uno de sus últimos trabajos fue 'The many saints of Newark', estrenada en 2021. Hijo de padres adoptivos después de que sus padres biológicos le abandonaran recién nacido en un orfanato, pronto se mudaría a la costa oeste de Estados Unidos para labrarse un futuro, algo que consiguió casting tras casting. Consiguió la gloria con 'Uno de los nuestros', una película que su madre no pudo llegar a ver estrenada tras enfermar de cáncer y fallecer durante su rodaje. Sin embargo, sí pudo ver como triunfaba con su nominación a un Globo de Oro en 1987 por 'Something Wild'.

Ouka Leele, fotógrafa Getty Images Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida artísticamente como Ouka Leele, falleció el 24 de mayo, en un hospital de Madrid tras una larga enfermedad. Pintora y fotógrafa, fue un miembro importante de la Movida madrileña. Desde muy joven escribía poesía y pintaba, aunque finalmente se decantó por la fotografía. Pero nunca dejó de lado su gran pasión: la pintura. De hecho, la mayoría de sus fotografías las tomaba en blanco y negro y les daba color con acuarelas. Premio Nacional de Fotografía 2005 y Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos reconocimientos, la artista ha fallecido un mes antes de cumplir los 65 años. Como curiosidades de su vida: era prima segunda de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; su hija es la artista multidisciplinar María Rosenfeldt; y fotografió al equipo de 'Sálvame' con motivo de su quinto aniversario.

Chete Lera, actor Getty Images El actor Chete Lera, cuyo nombre real era Ramón Mariano Fernández Lera, falleció el 19 de mayo, a los 72 años, en un accidente de tráfico en el Rincón de la Victoria (Málaga). Chete Lera era el mayor de 11 hermanos y antes de dedicarse al mundo de la interpretación, trabajó como ingeniero aeronáutico, piloto de aviación y empleado de banca. Tras una crisis personal, empezó a hacer sus pinitos en el teatro y descubrió quebesa era su verdadera pasión. Además de teatro, también participó en series tan conocidas como 'Los ladrones van a la oficina','Médico de familia', 'Carvalho' y 'Cuéntame cómo pasó'.

Miguel Báez 'El Litri', torero Agencia Miguel Báez Espuny 'El Litri' falleció, en Madrid, a los 91 años, el 18 de mayo. Solo 4 días después de la boda de su hijo con su novia Casilda Ybarra después de su divorcio con Carolina Adriana Herrera. Miguel Báez Espuny 'El Litri' fue uno de los más destacados de la década de los 50 y miembro de una exitosa saga familiar en el albero: su hermano Manuel y su hijo Miguel también vistieron el traje de luces. Su fama llegó a ser tal que en 1960 se realizó una película titulada 'El Litri'.

Daniel Velázquez, cantante Captura Ceferino Feito y Becerro de Bengoa, más conocido como Daniel Velázquez, ha fallecido en Madrid a los 78 años. El cantante, productor y empresario musical llevaba dos semanas ingresado por COVID y además tenía otros problemas de salud. Fue muy popular en los años 60 cuando lideró el grupo 'Cefe y Los Gigantes'. Y años después inició su carrera en solitario obteniendo un gran éxito musical. Su trayectoria también está ligada a los primeros conciertos de la 'movida madrileña', ya que fue el creador del Concurso de 'Rock Villa de Madrid'.

Miguel Báez 'El Litri' Agencia El torero falleció tan sólo 4 días después de la boda de su hijo, a la que no pudo acudir por las consecuencias de una larga lucha contra una enfermedad que arrastraba desde hacía años. El matador nació en la localidad Valenciana de Gandía el 5 de octubre de 1930. Pronto se mudaba a Huelva y empezó a hacer sus primeros pinitos en el mundo del toreo. Su fama llegó a ser tal que en 1960 se realizó una película titulada 'El Litri' y su sombra donde se narraba la historia de toda la saga, siendo él el protagonista.

Adiós a Mike Hagerty, el señor Treeger en 'Friends' Charley Gallay Getty Images El actor, de 67 años, falleció el pasado 29 de abril pero no fue hasta el 7 de mayo cuando Bridget Everett, su compañera en la serie 'Somebody Somewhere', comunicaba su muerte. Al intérprete le detectaron cáncer de próstata en 2018 y, aunque mejoró con terapia, durante la pandemia su estado empeoró. Mike Hagerty, que también participó en series como 'Seinfeld' o 'Cheers', era recordado por dar vida al señor Treeger, el portero del edificio donde vivían Joey, Chandler, Monica y Rachel en la serie 'Friends'.

José Luis Losa Gtres José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017, falleció el pasado 7 de mayo. Se hizo popular tras participar en 'Masterchef' y ganar el concurso de supervivencia. El cuerpo de José Luis fue hallado sin vida en su casa solo unas semanas después del triste fallecimiento de su esposa.

Juan Diego Gtres El 28 de abril, el actor Juan Diego fallecía a los 79 años tras años de lucha contra una larga enfermedad. El mundo de la interpretación lloró el adiós del genial intérprete recordado por sus papeles en 'Los santos inocentes' o la serie 'Los hombres de Paco'.

Rosa Mariscal Twitter El 22 de abril de 2022, la Unión de Actores y Actrices anunciaba la muerte de la actriz Rosa Mariscal, muy conocida por su papel en la serie 'Hospital Central'.



Carolo Ruiz, el hijo de Terele Pávez Gtres El 6 de abril de 2022, los premios Pávez confirmaron la muerte de Carolo Ruiz, hijo de Terele Pávez, a los 49 años. Santiago Segura le rindió un sentido homenaje en las redes sociales.



Silvia Gambino, actriz de 'Escenas de matrimonio' Sandra Cuenca_HF El 3 de abril de 2022 se confirmaba la muerte de la actriz Silvia Gambino, popular por su papel en 'Escenas de matrimonio'. La intérprete falleció a los 57 años tras una dura lucha contra el cáncer.

Mario Martínez, guitarrista del grupo La Unión Gtres Mario Martínez, componente y fundador de uno de los grupos más importantes de los 80, La Unión, falleció en abril. El guitarrista de la formación murió tras una larga lucha contra un cáncer de laringe que le fue detectado en 2015.

Lucía Asteinza Stocke, madre de Lucía Etxebarria Twitter La escritoria comunicó a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de su madre el 7 de abril. Una trágica noticia de la que se enteraba estando de viaje "a 26 horas de viaje de España". "Lucía falleció días antes de cumplir 95 años. Era una mujer excepcionalmente inteligente y aguda, con unas dotes artísticas que no pudo llevar más lejos debido al momento en el que nació pero que ha transmitido a sus hijos y a sus nietos", escribió la escritora en sus redes.



José Luis Fradejas TVE El expresentador de televisión falleció a los 72 años a causa de un infarto el pasado 7 de abril. José Luis Fradejas fue uno de los rostros más queridos de los ochenta. Presentó el mítico programa 'Aplauso', el show musical por excelencia por el que desfilaron los grupos y solitas más importantes del momento, como Mecano, Tequila o Alaska y los Pegamoides.

Carolo Ruiz, hijo de Terele Pávez Gtres Carolo Ruiz, el hijo de la recordada Terele Pávez, falleció el 6 de abril a los 49 años. Una muerte inesperada y prematura que cogió a muchos por sorpresa, como al actor y director Santiago Segura que estaba muy unido a Terele y era buen amigo de Carolo. "Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable (...). Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer", escribió Segura en sus redes.



Silvia Gambino Sandra Cuenca_HF La actriz, que se hizo muy popular con sus trabajos para José Luis Moreno, falleció víctima de un cáncer el 3 de abril, a los 57 años. Su ex marido, Alberto Closas Jr, le dedicó un sentido mensaje de despedida en Instagram: "Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa".

Rafael, hijo del expianista de Camela Instagram Miguel Ángel Cabrera, expianista del grupo Camela, reapareció en sus redes sociales el pasado 4 de abril para dar una triste noticia: su hijo, Rafael, falleció a los 18 años, víctima de un accidente de tráfico el 28 de febrero. El artista publicó un vídeo desgarrador en el que mostraba su dolor, "una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida".

Tom Parker Getty Images El cantante falleció el 30 de marzo, a los 33 años, a consecuencia de un tumor cerebral. Tom Parker era conocido por haber sido uno de los miembros de la 'boy band' británico-irlandesa 'The Wanted'. Él mismo anunció, hace dos años, padecía un glioblastoma en estadio cuatro inoperable.

Taylor Hawkins, batería de 'Foo Fighters' Getty Images "La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", comunicó la famosa banda de música tras el inesperado fallecimiento del batería.



El músico falleció el 25 de marzo horas antes de salir al escenario en un concierto programado en Bogotá (Colombia).



Eloísa, abuela de Alba Carrillo View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) "Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante", escribía la colaboradora de 'Ya es mediodía' en su Instagram el pasado 25 de marzo. Su abuela, Eloísa, a la que Alba estaba muy unida, fallecía meses antes de cumplir los 100 años.

Bernabé Martí, viudo de Montserrat Caballé Gtres El tenor aragonés Bernabé Martí falleció el 18 de marzo a los 93 años. La familia del artista fue la encargada de confirmar la triste noticia desvelando que murió en Barcelona, donde tenía su residencia actual. El cantante contaba con una larga trayectoria profesional con papeles en óperas destacadas como 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi; 'Norma', de Vincenzo Bellini; y 'Carmen', de Georges Bizet. Martí también compartió escenario con su mujer, Montserrat Cabellé, que falleció el 6 de octubre de 2018.

William Hurt Getty Images El actor William Hurt, ganador de un Oscar, a los 71 años, comunicó en 2018 que le habían detectado un cáncer terminal de próstata. El 13 de marzo, su familia desveló su trágico fallecimiento: "Con gran tristeza la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años", anunció su hijo. Fue una estrella en los ochenta gracias a algunos de su trabajo en películas como 'Hijos de un dios menor' y a sus colaboraciones en 'Fuego en el cuerpo' o 'Reencuentro'.

Shane Warne, ex prometido de Elizabeth Hurley Instagram @elizabethhurley1 El deportista, de 52 años, que sufrió un ataque al corazón cuando se encontraba en Tailandia. La actriz británica y Shane Warne estuvieron prometidos en 2013 y aunque rompieron su relación siguieron manteniendo contacto, tal y como se desprende de las palabras de Hurley. "Siento que el sol se ha ido detrás de una nube para siempre. RIP mi amado corazón de león", lamentó en sus redes.

Lil Bo Weep Lil Bo Weep, Winona Brooks Instagram La rapera, de sólo 22 años, se quitó la vida el pasado 5 de marzo. Fue su padre, Matthew, con gran pena y dolor, hacía pública la trágica noticia."Hemos perdido la lucha por la vida de mi hija contra la depresión, el trauma, el trastorno de estrés postraumático y la adicción a las drogas, con la que hemos estado luchando desde que la recuperamos de Estados Unidos a través de la repatriación de emergencia, pero rota", escribió en Facebook.

Juan Pablo Colmenarejo Telemadrid El periodista, una de las voces más reconocidas del panorama radiofónico nacional, falleció el 23 de febrero de 2022 tras sufrir un infarto cerebral. A sus 54 años, dirigía desde 2018 el programa matinal 'Buenos días Madrid' de Onda Madrid. Sus compañeros de profesión y numerosos políticos madrileños han lamentado su pérdida.

Iván Reitman, director Gregg DeGuire Getty Images El director de comedias tan populares como 'Cazafantasmas' o 'Pelotón chiflado' falleció, a los 75 años, el pasado 12 de febrero en su casa de Montecito, en Los Ángeles, California. "Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida", escribió su familia en un comunicado.

Inma, esposa de José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017' Gtres El pasado 11 de febrero, Lucía Pariente comunicaba el fallecimiento de la esposa de José Luis Losa con la que coincidió en los platós de 'Supervivientes' hace cinco años. Ella defendía a su marido y Lucía a su hija Alba Carrillo.

"Alguien me preguntó en septiembre, ¿quién ha estado en un reality y mantiene amistad con alguien? Y yo levanté la mano. ¡Mi querida Inma! Te conocí en el 2017 y fraguamos una sincera y honesta amistad, hoy te digo adiós y vuelvo a pensar lo injusta que es la vida", escribía redes sociales. "Rezaré por ti, cuídanos

desde el cielo, porque tú irás al cielo, a veces el camino se hace

complicado. Un beso enorme a tus hijos, a tu a marido y a esa hermana de la que tanto me hablaste... Descansa amiga".





Isabel Torres, actriz de 'Veneno' Gtres La actriz, conocida por su papel en la serie 'Veneno' , falleció el 11 de febrero, a los 52 años, tras años de lucha contra un tumor en los pulmones. Se lo detectaron en 2018 pero no fue hasta 2020, en plena pandemia, cuando Isabel Torres contó al mundo que llevaba dos años con la enfermedad en su cuerpo. Dentro de la comunidad LGTBI siempre fue un referente por su defensa de los derechos del colectivo y pionera en muchas de sus luchas: en 1996, fue la primera mujer trans canaria en conseguir el reconocimiento de su cambio de sexo en su DNI.



Alicia Hermida Gema Checa / HEARST El pasado 9 de febrero, la veterana actriz, muy conocida por su papel de Valentina en la serie 'Cuéntame' falleció a los 89 años en la residencia de Villanueva de la Cañada, en Madrid, en la que vivía con su marido, el también actor Jaime Losada. Con una larga trayectoria, fue maestra de interpretación de muchos actores jóvenes que mostraron su pesar en las redes sociales.

Pascual González, fundador de 'Cantores de Hispalis' Gtres El pasado 6 de febrero, el cantante falleció en Sevilla a los 71 años. El artista se encontraba ingresado en un centro hospitalario de la capital hispalense a causa de una infección en la médula y, hace una semana, el grupo anunció que suspendía sus conciertos de Cuaresma por "el estado de salud de uno de sus componente". Además de sus canciones y sevillanas con 'Cantores de Hispalis', Pascual González se dedicó a pregonar las cofradías de Sevilla por toda España y era colaborador de medios como el Diario de Sevilla.



Antonio Miró Getty Images El diseñador catalán ha fallecido a los 74 años este jueves 3 de febrero seis días después de haber sufrido un ataque al corazón. Antonio Miró comenzó su andadura en el mundo en 1968 cuando abrió su primera tienda de ropa. Poco a poco se fue convirtiendo en un icono de moda hasta que llegó a crear su propia firma "Antonio Miró" con la que llegó a presentar sus colecciones en muchas pasarelas internacionales, entre ellas París, Milán, Tokio y Nueva York.

Ana Bejerano, de 'Mocedades' Gtres La cantante falleció el pasado 2 de enero por causas relacionadas con su aparato digestivo a los 61 años. Formó parte del grupo Mocedades entre 12985 y 1994, y con ellos grabó tres álbumes: 'Tienes un amigo', 'Ana y Miguel' y 'Las palabras'. Muchas personas expresaron su pésame en redes sociales.

Jaime Ostos Gtres España volvió a enlutar el 8 de enero con la noticia de que uno de nuestros toreros más aclamados dentro y fuera de nuestras fronteras había fallecido a causa de un infarto a los 90 años en Colombia. Figura importantísima del toreo especialmente entre los años 60 y 70, su legado sigue vivo a día de hoy entre los toreros que le han sucedido.

Bob Saget Gtres Sólo un día después, el 9 de enero, Hollywood enmudeció al enterarse de la muerte de uno de los humoristas más importantes de los 90: Bob Saget, conocido por su papel en 'Padres Forzosos', fallecía en un hotel de Florida (EEUU) por causas que aún hoy se desconocen.

Carmen de la Maza Getty Images El 14 de enero, la industria del cine español perdió a una de sus actrices más reconocidas a los 81 años. Hija del guitarrista Regino Sainz de la Maza y nieta de la escritora Concha Espina, fue referente teatral desde los 18 años y muy popular por 'Estudio 1', 'Juncal' o 'En septiembre', película de Jaime de Armiñán. Además conectó muy bien con las nuevas generaciones participando en series como 'Ana y los 7' o 'Águila Roja', o la telenovela 'El pasado es mañana'.

Gaspard Ulliel LOIC VENANCE Getty Images Si hubo un fallecimiento que resonó en todo el mundo fue el del actor y guapo modelo francés Gaspard Ulliel: falleció a unos prontísimos 37 años a causa de un accidente de esquí el pasado 19 de enero, dejando en el mundo un hijo. Sus trabajos como modelo incluyeron la importantísima campaña del perfume masculino 'Bleu' de Chanel y su filmografía incluye piezas tan notorias como 'Paris, je t'aime', su papel de Hannibal Lecter en 'Hannibal, el origen del mal' 0, más recientemente, en 2014, cuando encarnó al diseñador Yves Saint Laurent en la película 'Saint Laurent'.

Meat Loaf Gtres El 20 de enero quien lloró fue la industria de la música: el cantante Meat Loaf, texano de nacimiento y rockero por vocación, se infectó de covid, que en unos días le hizo empeorar hasta morir. Se desconoce si se vacunó, pero en una de sus últimas entrevistas, en las que anunció que estaba preparando disco nuevo a sus 74 años, también dio unas declaraciones de tinte negacionista a pesar de sufrir asma, condición que fue clave para su empeoramiento: "Entendí parar la vida un poquito, pero no pueden continuar parándola por motivos políticos. Y ahora mismo lo están haciendo por política", dijo. "En la CNN, por fin, dijeron que las mascarillas que estamos usando son inútiles. Pero yo he sabido eso desde hace seis meses. No hacen nada. No impiden que te contagies de COVID. Son solo una molestia que hace que te pique la nariz y que no puedas respirar". "Si me muero, me muero, pero no voy a ser controlado". Días después, se contagió y falleció.

Thierry Mugler Getty Images El mundo de la moda tampoco se ha librado de las desgracias este año: el diseñador Manfred Thierry Mugler, uno de los más aclamados en los años 80 y 90 por sus provocativos, sexies e innovadores diseños, fallecía a los 73 años el pasado 20 de enero. Alcanzó el Olimpo de los diseñadores de la mano de coetáneos como Claude Montana o Jean-Paul Gaultier, y consiguió redefinir la moda y los desfiles con presentaciones extravagantes y teatrales que llegaban a durar hasta una hora. Se retiró en 2002, aunque volvió esporádicamente para vestir a famosas como Beyoncé o Kim Kardashian. Su firma sigue en pie a día de hoy de la mano del diseñador Casey Cadwallader.

Arturo Arribas T5 El actor, conocido por su papel en la famosa serie española 'Hospital Central' (también participó en 'Al salir de clase' y 'Motivos Personales', entre otras), murió el 26 de enero por una parada cardiorrespiratoria a los 56 años, causada por inhalación de humo después de que se declarara un incendio en su vivienda del barrio de Tetuán, en Madrid. De momento se desconocen las causas del incendio, pero todo apunta a un cortocircuito, ya que el incendio, aunque no era muy grande, sí resultó muy tóxico al provenir de un cableado eléctrico, según explicó la portavoz de Emergencias.

Morgan Stevens Agencias El 27 de enero, Hollywood perdió a otro de sus actores, aunque en el caso de Morgan Stevens fue por causas naturales a los 70 años. Fue encontrado en la cocina de su casa después de que unos vecinos llamaran a la policía tras días sin saber de él. Saltó a la fama con la serie 'The Waltons' a mediados de los años 70, y poco a poco fue escalando hasta entrar en series de renombre como 'Fama' o 'Melrose Place' en los 90. Sin embargo, un problema de tráfico por el que fue interceptado conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas le hicieron bajar varios escalones profesionales. Después de aquello sus apariciones fueron esporádicas, hasta 1999, cuando apareció por última vez en un episodio de la famosa serie 'Walker, Texas Ranger'.

Cheslie Kryst Getty Images La modelo, abogada, empresaria, colaboradora televisiva y Miss Estados Unidos 2019 fue encontrada muerta el 31 de enero de este año, con sólo 30 años, tras precipitarse al vacío desde el rascacielos en el que residía en Manhattan. Según las investigaciones, Cheslie habría decidido quitarse la vida, no sin antes dejar una nota de despedida cediéndole todas sus pertenencias a su madre y colgando una foto con un críptico mensaje al que nadie dio importancia pero que luego cobró todo el sentido: "Que este día os traiga descanso y paz". Sin duda, un triste desenlace para una vida tan corta.

Moses J. Moseley Moses J. Moseley Instagram El actor, de 31 años, fue encontrado muerto en la ciudad de Stockbridge (Georgia, EEUU) a finales de enero, después de que su familia denunciara su desaparición. Las causas no han salido a la luz. Moses saltó a la fama con su presencia en 'Los Juegos del Hambre: en llamas', pero también ha aparecido en series como 'Watchmen', de HBO, la serie estadounidense de 'La reina del sur' o 'The Walking Dead', donde hizo de la versión viva de Mike. De forma póstuma, por dos proyectos que están terminados pero no estrenados, se le podrá ver en las películas de terror 'Hank' y 'Descending'

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io