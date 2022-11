Es imposible leer 'Los peces en el río' sin ponerle ritmo a la letra de uno de los villancicos más populares. Ahora además de aires navideños también le darás un toque flamenco. El grupo sevillano 'Siempre Así' ha grabado su particular versión del tradicional villancico para la campaña de Navidad de Cáritas Española, con el fin de recaudar fondos para las iniciativas sociales y humanitarias con las que la organización ayuda a familias en riesgo de exclusión y pobreza.

Es el tercer año que se pone en marcha esta iniciativa de Cáritas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En 2021, Pastora Soler, fue la encargada de protagonizar esta campaña, con el villancico popular 'Pastores venid'. 'Siempre Así' ha grabado el vídeo del villancico solidario en el Centro Diocesano de Empleo de Cáritas Sevilla. En él han participado voluntarios y personas que participan en los cursos de formación. Toda la recaudación de este villancico, que puedes (y cantar) ver a continuación, se destinará íntegramente a Cáritas Española.

Rafa Almarcha, del grupo 'Siempre Así', ha afirmado que se sienten "muy agradecidos, en este año tan especial en el que cumplimos 30 años en la música, por haber recibido esta invitación de Cáritas Española para poner nuestro granito de arenaen su tradicional campaña de Navidad que es tan necesaria para muchísimas personas. Hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para, a través de nuestra forma de entender la música, enviar al mundo desde nuestra Andalucía un mensaje de alegría, esperanza y solidaridad".

Por tercer año consecutivo, la productora Warner Music ha cedido los derechos del villancico a Cáritas Española.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, ha manifestado que la recaudación de esta campaña "se repartirá entre las setenta Cáritas diocesanas que forman nuestra confederación. Es una oportunidad preciosa para esa colaboración fraterna, esa hermandad entre todos". Por su parte, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha destacado la "admirable labor social", además de manifestar que "estamos encantados de colaborar con este villancico navideño, de la misma manera que hacemos en nuestros centros en diversos proyectos sociales".

La campaña de Cáritas de este año, cuyo lema es 'Solo el amor lo ilumina todo', invita a toda la sociedad a "tomar conciencia de que el amor que compartimos con otras personas nos iguala como humanidad, nos convierte en una gran familia y nos llama a disfrutar del bien común que aspira a encarnarse en el pleno acceso de todas las personas a los derechos humanos", según han destacado desde la organización.



En el último ejercicio, Cáritas destinó más de 403 millones de euros para apoyar a 2,6 millones de personas con problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental. Este importante esfuerzo económico fue posible gracias a la generosidad de miles de socios, donantes y colaboradores privados, que aportaron más de 279,2 millones, lo que supone más del 69 por ciento del total de recursos invertidos.