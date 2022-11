Aunque estamos haciendo una cobertura completa de todas las películas navideñas que se estrenan en Netflix de forma individual, esta lista se actualiza para reflejar todas las nuevas películas navideñas que puedes ver en Netflix ahora mismo. Se revisa a medida que se publiquen nuevas películas navideñas en la plataforma.

Cuando se trata de plataformas de streaming, Netflix tiene que ser una de las más prevalentes y fácilmente accesibles de todas. La plataforma no sólo tiene toneladas de títulos clásicos muy queridos, sino que también tiene numerosas películas y series originales que han ayudado a convertirla en la potencia que es hoy. Sin embargo, con todas estas opciones, puede ser difícil elegir, especialmente cuando nos sumergimos en la temporada de vacaciones y, por lo tanto, anhelamos películas de Navidad que incluyan todo, desde títulos adecuados para ver con niños hasta la comedia y el romance.

Netflix, como es lógico, tiene un montón de películas navideñas para elegir que se ajustan a casi cualquier grupo de edad o género, pero por suerte, tanto si has sido travieso como bueno, estamos aquí para regalarte una lista (que de hecho vamos a seguir actualizando) de las mejores películas de Navidad en Netflix este año.

'A 1000km de la Navidad'

Raúl (Tamar Novas) es un treintañero que ha sufrido todas las desgracias habidas y por haber durante las Navidades. Por eso odia los villancicos, a los Reyes Magos y cualquier cosa que le recuerde el espíritu navideño. Y por eso prefiere pasar las fiestas en una playa lo más lejos posible.

Pero este año, el jefe de Raúl tiene otros planes para él: inspeccionar una fábrica de turrones del pueblo de Valverde, que vive por y para la Navidad. Y encima Raúl tendrá que compartir vivienda con Paula, una profesora cuyo sueño es nada menos que batir el récord mundial del mayor belén viviente jamás creado. ¿Conseguirá este «Grinch» madrileño superar su peor pesadilla?

Más información sobre 'A 1000km de la Navidad'.

'Safari por Navidad'

Kristin Davis es Kate Conrad, una neoyorquina que decide darle una sorpresa a su marido para revitalizar su vida conyugal. Pero la sorpresa se la lleva ella al ver que la deja plantada en Zambia, donde tenían previsto disfrutar de una segunda luna de miel. Pero, ya que está allí, decide continuar con el plan y conoce al piloto Derek Holliston (Rob Lowe) al que ayuda a rescatar a un elefantito que ha quedado huérfano. Juntos, cuidan al pequeño hasta que la magia de la Navidad hace que se cuestione si quedarse a su lado (del piloto) o volver a casa.

Todo lo que debes saber de 'Safari por Navidad'.

'Navidades en California'

Con su despreocupado estilo de vida en juego, un rico seductor se hace pasar por peón de rancho para intentar que una granjera le venda sus tierras antes de Navidad.

La historia real de 'Navidades en California'.

'Navidades en California: Luces de la ciudad'

Un año después del inicio de su romance, Callie y Joseph dejan el rancho para atender asuntos familiares en San Francisco. Suenan campanas de boda...

Reparto de 'Navidades en California: Luces de ciudad'.

'Qué duro es el amor'

Bettina Strauss/Netflix

En esta película conocemos a Natalie (Nina Dobrev), una periodista de Los Ángeles que, siendo una romántica empedernida parece condenada a la soltería. Pero de pronto se le abre una puerta al amor a través de una aplicación de citas. Navegando por ella conoce a un chico encantador, Tag (Darren Barnet), que además parece muy atractivo y la química entre ellos es brutal. Animada por el milagro de encontrar a una persona así decide conocerle en persona, pero vive en la Costa Este.

El final explicado de ¡Qué duro es el amor!

'La Navidad mágica de los Jangle'

La Navidad mágica de los Jangle es un musical y un espectáculo visual. Una película que una fiesta familiar fresca y vital. El filme, ambientado en la animadísima ciudad de Cobbleton, narra la historia del legendario fabricante de juguetes Jeronicus Jangle (Forest Whitaker, Black Panther), cuyos imaginativos inventos maravillan a todos. Pero un buen día, su aprendiz de confianza (Keegan-Michael Key, El Rey León) le roba su creación más preciada. Y entonces serán un invento olvidado y su nieta (la debutante Madalen Mills), igual de brillante e ingeniosa, los encargados de curar las viejas heridas y reavivar la magia.

'Cambio de princesa'

Cuando una panadera de Chicago y una futura princesa descubren que parecen gemelas, traman un plan para hacerse pasar la una por la otra durante las Navidades.

'(Re)cambio de princesa'

Se acerca la coronación de Margaret, pero su relación con Kevin está pasando por una mala racha. Ahora le toca a Stacy ayudarla antes de que otra doble lo fastidie todo.



'Requetecambio de princesa'

Mark Mainz Netflix

Hudgens se pone al frente de esta saga navideña por partida triple. Desde 2018 se ha convertido en tradición descubrir las nuevas aventuras de dos mujeres con vidas completamente diferentes pero físicamente iguales. Así conocimos a Stacy y Margaret en la primera entrega, Cambio de princesa (2018). Una panadera de Chicago y una duquesa europea cruzan sus caminos y, viendo su espectacular parecido, hacen la estrategia de Tú a Boston y yo a California y se intercambian papeles causando una serie de enredos que terminan con ambas encontrando el amor.

Justo a tiempo para las próximas fiestas, Requetecambio de princesa nos devuelve a Vanessa Hudgens multiplicada por tres. Dirigida de nuevo por Mike Rohl, las tres vivirán una nueva aventura, pero en esta ocasión será juntas. La princesa Stacy Wyndham de Belgravia y Lady Margaret Delacourt, reina de Montenaro, se reúnen para organizar un tradicional festival navideño en Montenaro, durante el cual el Vaticano presta a la reina uno de sus tesoros más invaluables, la Estrella de la Paz, para exhibirlo.



'Días de Navidad'

Netflix

Ángela Molina, Verónica Forqué, Victoria Abril, Charo López y Elena Anaya son algunos de los nombres más sonados de esta miniserie que se compone de 3 capítulos. Contamos además, con una espectacular presencia masculina en papeles secundarios; actores como Francesc Garrido o Miquel Fernández también forman parte de este especial proyecto de Netflix.

La trama gira en torno a unas Navidades en las que, drásticamente, cambia las vidas de María, Esther, Valentina y Adela, que quedarán unidas para siempre por un secreto. Además, ya sabemos que justamente son estas fechas en las que más problemas familiares se remueven; no siempre son deseados los reencuentros...

Las protagonistas de 'Días de Navidad'.

'La familia Claus'

Después de descubrir que su abuelo es Santa Claus, Jules tiene que ayudarlo a entregar sus regalos por todo el mundo. Pero el odio de Jules hacia la Navidad podría hacer que eso sea más difícil de lo que pensaba el bueno de Santa.



'El calendario de Navidad'

Abby es una fotógrafa con talento, en una constante búsqueda de trabajo, que hereda un calendario de adviento navideño que parece predecir el futuro e indicar el rumbo hacia el amor. Bradley Walsh (TV serie Bella y Bestia) es el director de este filme, distribuido y producido por Netflix

'Soltero hasta Navidad'

Philippe Bosse Netflix

Peter es un joven que cumple el estereotipo del eterno soltero y además lo disfruta. Pero esto supone un motivo de preocupación permanente en su familia, que querría verle felizmente enamorado más pronto que tarde.

Cada año, Peter se reúne con ellos para pasar la Navidad pero acaba molesto, ya que recibe la crítica de sus padres y tía por su perpetua soltería. Sin embargo, está decido a no tener que pasar por eso una vez más. En las próximas fiestas no quiere miraditas, comentarios de pena ni reprimendas, de modo que trata de convencer a su mejor amigo, Nick, para que pase las Navidades con él y finja que son pareja.

De forma completamente sorprendente Nick acaba aceptando pero una vez se reúnan con la familia de Peter una sorpresa les estará esperando. Su madre, Carole, imaginaba que, un año más, su hijo aparecería sin acompañante y en un intento por ponerle remedio le prepara una cita a ciegas con su guapo entrenador, James. Esto es solo el principio del fin del plan de estos dos amigos. La influencia de la familia, las citas con James y la estancia por las celebraciones festivas juntos cambiarán la perspectiva de los dos cambiando su relación para siempre.

Crítica de 'Soltero hasta Navidad'.

'El chico que salvó la Navidad'

Netflix

Se trata de una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Matt Haig, una de las novelas infantiles que este autor ha publicado con notable éxito. El cuento nos presenta a Nikolas, un niño que no tenía regalos en Navidad, y a pesar de que vivía muy humildemente, era feliz. Con este comienzo, es inevitable acordarse del pequeño Charlie en el universo creado por Roald Dahl en Charlie y la fábrica de chocolate. Pero en esta historia la aventura del protagonista es muy distinta.

Harto de pasar estrecheces, el padre de Nikolas emprende un largo viaje para obtener una recompensa con la esperanza de salir así de la pobreza. Pero el chico no quiere que haga ese trayecto solo y se empeña firmemente en alcanzarle y reunirse con él. Desde entonces vemos a Nikolas atravesar bosques y montañas nevadas en un recorrido fascinante que le llevará a la tierra de los Elfos.

La crítica de 'El chico que salvó la Navidad'.

'Pottersville'

Maynard (Michael Shannon) es un respetado hombre de negocios que es confundido con el legendario Bigfoot después de intentar hacer una broma recorriendo el pueblo con un disfraz de gorila. Los avistamientos desatan un espectáculo mediático y una gran cantidad de turistas empiezan a aparecer en el pueblo.

'Crónicas de Navidad'

En Nochebuena, los hermanos Kate (Darby Camp) y Teddy Pierce (Judah Lewis) tienen un objetivo: quieren grabar en vídeo a Papá Noel (Kurt Russell). Para ello, tendrán que pasar la noche esperando la llegada de Santa. Pero sus planes no salen exactamente como querían, y provocan un accidente que casi arruina las fiestas. Ahora tendrán que trabajar con Papá Noel y sus fieles elfos toda la noche, y así salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Será un viaje inesperado, y una de esas aventuras que todos los niños sueñan con hacer.

Más información sobre 'Crónicas de Navidad'.

'Crónicas de Navidad 2'

Kate Pierce (Darby Camp) y su hermano Teddy (Judah Lewis) pretenden grabar a Papá Noel (Kurt Russell) en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar toda la Navidad. A partir de ese momento los hermanos vivirán junto a Papá Noel y sus fieles elfos toda una serie de aventuras para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

'El caballero de la Navidad'

Un caballero medieval británico es transportado mágicamente al presente, donde se enamora perdidamente de una profesora de ciencias que ha perdido la esperanza en el amor.

'Un castillo por Navidad'

Mark Mainz Netflix

En ella vamos a descubrir a Sophie Brown, una famosa escritora estadounidense que tras varias novelas de éxito tiene una crisis laboral a raíz de un gran escándalo. Frustrada por su nueva situación empieza a bloquearse y su hija le sugiere que reconecte con lo que le llevó a escribir en primer lugar, las historias de su padre sobre un fantástico castillo en Escocia.

La idea cala en Sophie y decide irse a verlo con sus propios ojos pero la imagen supera sus expectativas y una vez allí se enamora del edificio. La casualidad hace que la novelista descubra que está en venta y no puede resistirse a las ganas de comprarlo. Pero si quiere hacerse con él tendrá que lidiar con Myles (Cary Elwes), el propietario. Se trata de un quisquilloso y gruñón duque que le pondrá las cosas muy difíciles. Su objetivo de aceptarla el tiempo suficiente para sacarle algún dinero necesario para las reformas pero finalmente disuadirla.

La crítica de 'Un castillo por Navidad'.

'Un padre por Navidad'

Un padre por Navidad se centra en la historia de cuatro hermanas que se han reunido para las vacaciones navdeñas en una mansión de Yorkshire. El objetivo de una de ellas, Caroline, es enterrar el hacha de guerra por un hecho que durante mucho tiempo que destrozó a su familia: ya que su padre los abandonó el día de Navidad muchos años atrás.



'Amor de calendario'

Sloane (Roberts) y Jackson (Bracey) odian las vacaciones, porque les obliga a pasar tiempo con sus respectivas familias y a tener que participar en comidas a las que no les apetece ir. Cuando ambos se conocen, deciden hacer todo lo posible por disfrutar de su tiempo libre de cualquier otra manera.

'El origen de los guardianes'

Los guardianes son un grupo de superhéroes inmortales con extraordinarios poderes. Cuando un espíritu maligno llamado Sombra se propone inundar de miedo los corazones de los niños de todo el mundo, los Guardianes se unen por primera vez para plantarle cara y defender al mundo de su temido enemigo.

'Herencia navideña'

Antes de poder heredar la empresa familiar, Ellen deberá visitar el pueblo natal de su padre y aprender el valor del trabajo y la solidaridad.

'Dolly Parton: Navidad en la plaza'

Tras la muerte de su padre, una despiadada mujer (Christine Baranski) regresa a su pueblo justo antes de Navidad con la intención de vender sus propiedades para la construcción de un centro comercial. Pero la influencia de un ángel, que encarna la cantante Dolly Parton, la convertirá en mejor persona. Película musical producida por Warner Bros Television, que incluye 14 temas nuevos de Parton.



'Alien Xmas'

Esta adaptación del libro ilustrado de Jim Strain y Stephen Chiodo, llega el viernes 20.

X es un extraterrestre que tendrá que salvar el espíritu navideño cuando unos alienígenas cleptómanos intentan apropiarse de la gravedad de la Tierra.



'Una Navidad no tan padre'

Secuela de la exitosa comedia de 2016 'Un padre no tan padre' (2016). Don Servando y su "extensa familia hippie" viajan a la playa para pasar la Navidad con la tía de Alma, Doña Alicia, una exigente mujer mayor que se convierte en la némesis definitiva de Don Servando. Cuando se cuestione su posición en la familia, Don Servando no se detendrá ante nada para demostrar que Alicia es una persona horrible que solo ve por sí misma ... aunque eso signifique arruinar la Navidad para todos.



'Klaus'



Cuando Jesper (Quim Gutiérrez), destaca como el peor estudiante de la academia postal, le destinan a Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y, mucho menos, cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alva (Belén Cuesta), la profesora del pueblo. También descubre a Klaus (Luis Tosar), un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a Smeerensburg, y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño en las chimeneas.

Así fue el doblaje de 'Klaus'.

'Navidad, loca Navidad'

Rush Williams es un popular locutor y DJ radiofónico, y padre viudo de cuatro hijos malcriados. Cuando Rush es repentinamente despedido de su trabajo poco antes de navidad, él y sus hijos deberán dejar atrás una vida de lujos y apretarse el cinturón.

'The Holiday'

DISTRIBUIDORA

La productora de tráilers americana Amanda y la columnista de sociedad británica están pasando por un bache y se preparan para pasar las fiestas solteras y solitarias, pero de repente se encuentran con un intercambio de casas que durará toda la Navidad y que, con suerte, ofrecerá un buen cambio de ritmo y de escenario. Durante el intercambio, las mujeres conocen a los chicos Graham (el hermano editor de libros de Irish) y Miles (un compositor que trabaja con el ex de Amanda), quienes, aunque son un poco sospechosos en el sentido que se espera de los chicos en una comedia romántica navideña de mediados de los 2000, se las arreglan para impresionar a nuestras protagonistas femeninas, abriendo la puerta a romances que tienen el potencial de durar mucho más allá de la temporada navideña.

'A very Murray Christmas'

Este especial navideño original de Netflix, dirigido por la leyenda de la comedia y del SNL Bill Murray y por Sofia Coppola, es un desfile de estrellas, música y alegría navideña. En esta comedia de Netflix, Murray se ve obligado a cancelar su especial de Navidad en directo tras quedarse atrapado por la nieve en el Hotel Carlyle de Nueva York. Esto da paso a una serie de cameos de famosos, un número musical festivo e incluso una elaborada secuencia de sueño repleta de estrellas que culmina en 56 minutos de alegría navideña, risas y chupitos cada vez que reconozcas a un famoso o veas a Murray tomando una copa. No dejes de ver este especial para disfrutar de una gran extravagancia navideña.

'Noches blancas'

Si te gusta el tipo de película Love Actually que abarca a varias personas diferentes cuyas historias y vidas están interconectadas de varias maneras (y todo alrededor de la temporada de Navidad, para arrancar), entonces Noches blancas definitivamente es una película que debes ver. Mira las historias de varios estudiantes de secundaria en Laurel, Illinois, en medio de una tormenta de nieve, que los reúne justo a tiempo para la Navidad.

'Fiesta de empresa'

A Clay (T. J. Miller) las cosas no le van bien a nivel profesional. Su estirada hermana, Carol Vanstone (Jennifer Aniston), CEO de la compañía, amenaza con cerrar su sucursal, así que Clay, gerente de dicha oficina, decide organizar una fiesta navideña épica para intentar conseguir a un nuevo cliente. Pero no contaba con que la fiesta se saliera de control.

Más información de 'Fiesta de empresa'.

'El Grinch'

Distribuidora

La primera Navidad del nuevo milenio se estrenó con un monstruo gruñón al que no le gustan estas fiestas. El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus. Nadie podía hacer ese histriónico personaje mejor que Jim Carrey.

'El Grinch' (2018)

Un gruñón con un lado malvado se propone chafar la Navidad en la alegre Villa Quién. Pero una niña con un gran corazón podría hacer cambiar de opinión a El Grinch. Versión de animación del estudio Illumination Entertainment basada en la historia de 1957 del Dr. Seuss, escritor y caricaturista responsable también de Lorax y El gato.



'Padres por desigual'

Brad y Dusty se las han apañado para lograr lo que nadie ha logrado: compartir amistad y paternidad. Todo va a pedir de boca hasta que entran en escena el autoritario y machista padre de Dusty y el sensiblero y emotivo padre de Brad, justo a tiempo para las Navidades. Horrorizado ante el estilo progresista de educación empleado por Brad y Dusty, el padre de Dusty se propone romper la relación entre los dos.

'Operación Feliz Navidad'

En Operación Feliz Navidad la asistente del Congreso Erica (Kat Graham) renuncia a una Navidad en familia para viajar a instancias de su jefe. En una base de la fuerza aérea junto a la playa, se encuentra con el Capitán Andrew Jantz (Alexander Ludwig). Lo que éste desconoce es que la misión de ella es encontrar razones para retirar los fondos para financiar dicha instalación.



'Mujercitas' (1994)

Distribuidora

Cuando Louisa May Alcott escribió Mujercitas (Little Women) en 1868, no pudo imaginar la trascendencia que tendría esta historia. Su novela, que ya se consideró un éxito en su época, no ha parado de crecer durante todo el siglo XX, convirtiéndose en un clásico de la literatura. En 1994 Gillian Armstrong dirigió una versión con Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Christian Bale, Claire Danes y Eric Stoltz, entre otros.

Guerra de Secesión (1861-1865). Mientras su marido lucha en el frente, Marmee se queda sola con sus cuatro hijas, sus “mujercitas”: Jo, un torbellino de energía que quiere ser escritora; Meg, la más formal y responsable, la frágil Beth y la romántica Amy. A medida que pasan los años, las hermanas comparten algunos de sus recuerdos más queridos y dolorosos, mientras Marmee y la tía March las orientan sobre cuestiones como la independencia, el amor y la importancia de la familia.

'A rienda suelta: Doce relinchos de Navidad'

Bright Fields se prepara para el gran evento de Navidad. Zoe, tras romper un adorno, está a punto de descubrir un secreto familiar. Gaby está a merced de Mia.

'Navidades en el camino'

La historia sigue a un joven (Grimes) que busca a un padre que nunca conoció y, por causas ajenas a él, termina atrincherado en una tienda de licores con otras cinco personas en Nochebuena.

'Un príncipe de Navidad'

La Navidad le llega antes de tiempo a una joven periodista que debe ir al extranjero y conseguir la exclusiva de la coronación de un atractivo príncipe.

'Un príncipe de Navidad: La boda real'

Esta secuela se desarrolla un año después en la historia de amor entre la reportera estadounidense Amber Moore y el Príncipe Richard de Aldovia. La pareja está a pocos días de unirse en matrimonio en una boda real que tendrá lugar durante las Navidades. Pero lo que debería ser uno de los momentos más felices de su relación, se complica cuando ella comienza a dudar de su capacidad de ser Reina, mientras que él se enfrenta a una gran crisis política en la que podría peligrar el futuro del reino.

'Un príncipe de Navidad: El bebé real'

Es Navidad en Aldovia, y el bebé real está a punto de llegar. Mientras tanto, sus majestades Amber y Richard reciben a los monarcas de un reino lejano para renovar una tregua sagrada. La desaparición del documento del acuerdo pone en peligro la paz entre ambos y activa una antigua maldición.

'Sorpresa en Navidad'

Una mujer debe pasar la Navidad con el hombre responsable del fin de su relación más reciente. Sin embargo, sus sentimientos cambian a medida que la noche avanza.

'La Navidad de Ángela'

En Nochebuena, Angela tiene una idea extraordinaria cuando va a la iglesia con la familia. Una historia conmovedora basada en el cuento de Frank McCourt.

'La Navidad de Ángela 2'

Netflix

Su padre trabaja lejos, en Australia. Para cumplir su deseo de reunir a su familia a tiempo para Navidad, Ángela traza un plan.

'Navidad contigo'

Netflix

Una estrella del pop que busca inspiración para una canción navideña cumple el deseo de una joven fan que quiere conocerla y encuentra la oportunidad de hallar el amor. Disponible en Netflix desde el jueves 17 de noviembre de 2022.

'Navidad de golpe'

Días antes de la celebración de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel Sierra Belmont (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí. En él pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada (Chord Overstreet) y su precoz hija Avy (Olivia Perez, Barrio Sésamo, Dash & Lily). Él, que es viudo, se considera un tipo sin suerte, pero este fortuito encuentro del destino quizá cambie sus circunstancias definitivamente.

Dónde se rodó 'Navidad de golpe'.



'48 deseos de Navidad'

Dos elfos están a punto de arruinar la Navidad, a menos que puedan salvarla antes de que se acabe el tiempo.



'Una Navidad con vistas'

Este año, el Ski Resort de Thunder Mountain celebra que la famosa chef Shane Roarke ha sido elegida como jefa del equipo de cocina del hotel. Sin embargo, Clara Garrison no comparte esa felicidad, sino que trata de recuperarse después de que su intento de abrir un restaurante en la ciudad se viese truncado. El camino de Roarke se cruza constantemente con el de Garrison, aunque nadie sabe exactamente qué les depara el futuro, o si podrían llegar a trabajar juntas llegado el momento.

'Navidad nupcial'

Kelsey tiene su gran oportunidad cuando comienza a planear la lujosa y exclusiva boda de su querida prima. Todo va sobre ruedas hasta que un investigador privado contratado por una fuente secreta pone patas arriba los planes de boda.