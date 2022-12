Isa P aclara qué pasó entre su madre y Junco

El pasado 25 de noviembre nos enterábamos de la nueva trágica noticia del clan Pantoja, Bernardo Pantoja, el hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel Pantoja, decía adiós. Y en este sentido, algunas polémicas de la familia se hacían eco en las noticias, pero ha sido Isa P quien ha salido a aclararlo todo.

La colaboradora del Programa de Ana Rosa se sentaba este miércoles 30 de noviembre para hablar sobre las últimas palabra de Junco, la viuda de su tío Bernardo Pantoja. Según explicaba la diseñadora japonesa en sus declaraciones, tuvo un enfrentamiento con el clan Pantoja en el hospital que concluyó con ella abandonando el lugar. "Ella cuenta que hay una pelea con mi madre", destaca la hermana de Kiko Rivera y confiesa que tiene una información de que la pelea no pasa, "eso no sucede en ningún momento", señala.

Telecinco

Además, Isa explica que lo que ocurrió con el teléfono en la habitación del hospital: "Lo del teléfono es verdad, por lo que a mi me llega puede ser que sea prensa", asegura sobre Junco. De esta forma, el presentador Joaquín resumía la información: "Entonces tu madre en ningún caso le dice a Junco lo del 85% de la muerte de tu tío es por ella y por lo tanto la mujer miente", aclaraba.

Finalmente, la hija de Isabel Pantoja concluía en plató al ser preguntada por Junco, Anabel e Isabel, y la toma decisiones: "No me puedo imaginar que dos personas que se les acaba de morir un familiar no cuenten con Junco", afirmaba. Asimismo, explicaba que ha podido hablar con su prima Anabel Pantoja sobre la controversia del DNI: "Solo lo quería para los papeles de la defunción, no quiere nada malo para Junco", agregaba.