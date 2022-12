Santiago Segura no se ha cortado: "Trabajar con niños es difícil, pero trabajar con Paz Padilla...". El director y actor está de estreno: llega a los cines 'A todo tren 2' y ha visitado 'El Hormiguero' para promocinar su nueva película, en la que comparte planos con la humorista gaditana y con la actriz Paz Vega. Es la vigésimo séptima vez que Segura visita el programa de Pablo Motos, convirtiéndose en el invitado que más veces a estado en el plató del programa. En esta ocasión, lo hacía junto a la actriz Sevillana.

Entre risas, ambos han contado algunas ánecdotas del rodaje. Por ejemplo, uno de los peluches que aparecen en la película es un muñeco que Santiago tiene desde que era pequeño. Además, Paz Vega rodó en un tren en marcha para hacer la escena de lo más realista. "Ella podría ser muy buena directora, porque es muy cerebral. Es pasional y talentosa", ha dicho Santiago Segura sobre la coprotagonista de 'A Todo Tren 2'.

El Hormiguero

Pero no solo ha tenido palabras Paz Vega, también para la otra Paz de la película. "Paz Padilla es un fenómeno de la naturaleza. Es un ser incontrolable totalmente, per es muy graciosa", confesaba Segura. A diferencia de la primera película, Santiago Segura no ha dirigido el filme, dejándolo en manos de Inés de León, con quien ha trabajado en sus últimas películas y ha reconodido que no ha sentido envidia de la directora: "Yo le decía trabajar con niños es difícil, pero trabajar con Paz...".

Al caracter natural de Paz Padilla se suma el carácter de su personaje. "Es que encima hace un papel de una persona totalmente enajenada, muy esotérica. Es una persona muy peligrosa para viajar con ella. Esta pobrecilla (refiriéndose a Paz Vega) no veas cómo ha sufrido", confesaba Santiago Segura.

Pablo Motos, que ha entrevistado a Paz Padilla en varias ocasiones, sentenciaba: "Es maravillosa".