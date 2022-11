'All I want for Christmas is you'

La película está inspirada en el clásico hit navideño de Mariah. Cuando la pequeña Mariah (Breanna Yde) ve un adorable cachorrito llamado “Princess” en la tienda de mascotas, de repente sabe qué es lo que quiere por Navidad. Antes de que su deseo navideño se haga realidad, tiene que demostrar que puede cuidar del perro de su tío, Jack, que es muy travieso; de hecho, ¡es el peor perro del condado! Jack pone patas arriba las perfectas preparaciones navideñas de Mariah y su familia de una manera muy divertida. No eran exactamente las Navidades con las que había soñado… ¡sino que son mucho mejores de lo que ella había deseado! Basada en la icónica canción navideña y el popular libro de ilustraciones del mismo nombre, All I Want for Christmas is You, se convertirá en el plan favorito para ver en familia estas Navidades.



