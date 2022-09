Paz Padilla vive un buen momento profesional y personal. La actriz, que nació en Cádiz el 26 de septiembre de 1969, cumple 53 años y lo celebra con buenas noticias laborales y amorosas. Paz regresa a Mediaset después de su abrupta salida de 'Sálvame'; triunfa con la segunda temporada en Madrid de su obra de teatro, 'El humor de mi vida', basado en el libro que escribió del mismo título, y arrasa con su firma de ropa 'No Ni Ná'. Además, ha encontrado de nuevo el amor de la mano del fotógrafo Fran Medina tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, el 18 de julio de 2020. "Me han criticado mucho en las redes porque han pasado ya dos años desde que Antonio falleció. Han salido unas fotos en las que salgo con un chaval. Y han dicho que ‘hay que ver’, que ‘si tanto lo quería’. Yo quiero hacer una reflexión. ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos en la época de Egipto en la que cuando muere el faraón a la mujer se le entierra con él? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va. El amor no se dosifica… El amor es inmenso y yo tengo una gran capacidad para amar", comentó en su visita a 'El Hormiguero' sobre las críticas recibidas por volver a enamorarse tras quedarse viuda.

Fue en junio de 2022 cuando Mediaset anunció que Paz Padilla retomaba su contrato con la cadena de Fuencarral. La actriz y Mediaset alcanzaron un acuerdo para retomar su relación contractual después de que la actriz fuera despedida, en enero de 2022, tras abandonar el plató de 'Sálvame' tras una discusión con Belén Esteban. Ahora, está pendiente de nuevos proyectos en la cadena pero tiene claro que no volverá a presentar 'Sálvame'. "Es una etapa cerrada", asegura.

Paz Padilla, que tiene la camisa de cuello halter que querrás copiar, nunca ha perdido la sonrisa a pesar de los difíciles momentos que ha vivido. El 2020 fue un año especialmente complicado para la humorista porque, a la muerte de su marido en julio, se unió el fallecimiento de su madre que se había producido en febrero de ese mismo año. Anna, su única hija, ha sido su mejor apoyo en los buenos y malos momentos y la joven es su mejor amiga.

A continuación, repasamos los momentos más significativos de la vida de Paz Padilla. ¿Sabías que fue auxiliar de clínica en Cádiz o quién fue su primer marido, padre de su hija Anna? Sigue leyendo y descubrirás los secretos mejor guardados de una de las personas más queridas de la televisión.