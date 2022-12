Ya es Navidad en la casa de Marta Riesco y Antonio David Flores. La pareja ha aprovechado el puente de diciembre para decorar la casa que comparten en Madrid. Estas serán las primeras navidades de la periodista y el ex de Olga Moreno como pareja, por lo menos de forma oficial. Fue en enero de 2022 cuando ambos se sinceraban sobre su relación. "Sé quién es Antonio David, va a ser muy complicado; pero el corazón manda y estoy enamorada. Si hubiese pensado en las consecuencias o dejarme llevar por otra cosa que no sea el corazón no habría llegado hasta aquí. No quiero tener miedo a absolutamente nada, son cosas que pasan, las asumo, las digo y el tiempo dirá quiénes estamos equivocados y quiénes no", dijo entonces Marta en 'El programa de AR'.

Casi doces meses después, la pareja sigue feliz, enamorada y compartiendo su día a día con sus seguidores, así lo demostraron en el estreno del nuevo espectáculo del Circo del Sol, Luzia. Tras comer con la familia de Marta, en la que el padre de Rocío Flores está totalmente integrado, la pareja se marchó a un "chino de barrio" para comprar un árbol de navidad, los adornos y otros detalles.

La periodista mostraba como el carro se iba llenando poco a poco de bolas, figuras de renos, cintas y todos ellos con un elemento en común: el color rosa. "AD y yo vamos a montar el árbol de navidad y nos hemos venido a un buen chino de barrio. La idea es que sea todo rosa", decía la reportera de 'Fiesta' en sus redes.

Tan cargados salieron del establecimiento que casi no cabe todo en el coche. "Pedazo de compra", decía Marta, que avisaba que lo que más le gustaba de todo lo que habían comprado era "el outfit" que se iban a poner. "En la casa de los Flores Riesco ya es Navidad", ha escrito Marta junto a su esperado look navideño.

"Soy una friki de la Navidad, me he comprado las mejores horquillas que he visto en mi vida, las horquillas de reno y tú no apostabas por ellas, eh", le decía Marta a Antonio David. A lo que él le contestaba: "Tú estás guapa siempre. Con cualquier cosa que te pongas te hace lo que eres, una reina".

Finalizada la decoración -que enseñará completa el ex guardia civil en su canal de Youtube-, los dos juntos colocaron la corona navideña en la entra en la casa.

