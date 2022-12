Cepeda saca nuevo disco 'Sempiterno' y nos habla de los secretos de este trabajo. El artista cuenta que puede que estas 13 canciones sean las mejores que tiene hasta la fecha. Un trabajo en el que encontraremos historia de amor, desamor, amor de padres, política... mil cosas. El estilo es mucho más punk, pop rock, aunque tiene momentos de baladas. Cepeda nos recomienda escuchar su disco en cualquier momento del día. "Hay canciones que son para despertarse...", afirma el artista.

Sin duda su canción más especial del álbum es la que le ha dedicado a su madre: "Ya era hora que le dedicase una canción a mi madre. Hay canciones de amor, desamor, pero no hay canciones de amor eterno. Pero el amor de una madre es para siempre. Nunca te vas a olvidar de a quién le estabas cantando".

Los artistas siempre son un poco supersticiosos o tienen ciertas manías antes de salir al escenario. Sin embargo, Cepeda parece no tener ninguna de ellas. Eso sí, advierte que suele cuidarse siempre mucho la voz antes de un concierto porque " a veces me suelo desmadrar con ella, pero es solo eso. Es miedo a no tener la voz".

¿Es cierto que se compone mejor cuando estamos tristes? Él cree que todo cantautor puede decir que sí, que se escriben cosas muy bonitas cuando se está triste pero que para Cepeda todo depende del momento. "Hay canciones que he hecho enfadado y han salido super buenas", comenta el joven.

Pero, ¿qué hace en su tiempo libre? Jugar mucho al baloncesto con sus amigos, ver películas, estar mucho con sus amigos todo el tiempo, aunque al final son todos músicos y se pasan el tiempo componiendo.