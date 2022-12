Dani Martín ha anunciado que se retira de la música. Después de una gira que ha sido un tremendo éxito, el artista ha decidido retirarse de manera temporal para centrarse en su salud mental. En infinidad de ocasiones, el artista ha hablado de cómo trabaja en este aspecto y aunque, acude a terapia con regularidad no es para nada fácil luchar contra la personalidad que tiene ni cómo vive tan intensamente cada una de sus emociones "emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho", apuntaba en esta cara de despedida que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Junto a un emotivo vídeo de su último concierto de la gira, en el que eligió la sala La Riviera porque fue con la que en 2001 dio su primer concierto con 'El canto del Loco', Dani Martín anuncia que necesita un tiempo para mejorar como persona y como músico. Y es que, a pesar de su dilatada trayectoria y los éxitos cosechados a través de los años, Dani sigue luchando contra el 'síndrome del impostor'.

"Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad”, se despide el artista en el mensaje que anuncia su retiro indefinido del mundo de la música y de los escenarios.

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción.

Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito.

Este año la gente decidió comprar entradas para 5 WiZink Center en menos de dos meses; tanto la compra, como la ejecución de los mismos.

A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más.

No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra.

Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira: no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo.

Gracias por todo.

Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra.

Nos vemos en unos años, sed felices.

No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros.

Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona.

Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad.

Gracias. Blackout".

