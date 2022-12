Está siendo una etapa dura para Eva González. Hace más de un mes que la presentadora de 'La Voz' y Cayetano Rivera hacen vidas por separado confirmando semanas atrás su ruptura definitiva. Eva no ha querido pronunciarse de todo lo que está pasando en su matrimonio pero tiene que ser bastante duro, y sobre todo por el hijo que tiene en común con el torero. La presentadora intenta rehacer su vida refugiándose en sus amigas y en el trabajo pero las noticias y los movimiento en la ex pareja siguen saliendo a la luz.

En concreto, el último dato que se tiene es que Cayetano Rivera habría alquilado una casa cerca del domicilio de su ex pareja, ¿qué piensa Eva González de este paso? La modelo llegaba a Sevilla tras tomarse un paréntesis laboral. Después de una larga jornada en Madrid debido a la segunda gala en directo de 'La Voz' previa a la final. Se le ha preguntado a la presentadora sobre este nuevo paso del padre de su hijo pero Eva prefiere seguir con su silencio sepulcral. ¿Cómo pasarán las navidades la ex pareja? Aún no se conoce como se organizarán pero seguro que están planeando lo más fácil para el pequeño que tienen en común.

La pareja, que se conoció en 2009, pasó por el altar el 6 de noviembre de 2015 en una soleada Sevilla y aunque la relación siempre fue idílica, en 2013 sufrieron una gran crisis que incluso acabó separando al matrimonio aunque volvieron a estar juntos tras unos meses de reflexión. Ahora, nada descarta que pueda volver a ocurrir lo mismo.