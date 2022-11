Aunque sin duda, si hay un lugar que quiere es su pueblo: Mairena de Alcor. En 2017 tuvo la oportunidad de encender el alumbrado de su feria natal. Fue un momento inolvidable para ella.

"Quién me iba a decir que iba a tener el honor de encender el alumbrao de la feria de mi pueblo. Esa portada por la que tantas veces he entrado con el pie derecho, por la que mi padre me llevaba de la mano cuando era chica para montarme en los cacharritos... En la que por primera vez me dejaban irme sola con mis amigas un rato... la feria en la que, con pocos meses de vida, mi madre me colocó el traje de flamenca y me paseó en el carrito rodeada de mis tías... la feria en la que paso tan buenos ratos con mi hermana...la feria que es mi infancia, mis recuerdos, mi presente y espero, mi futuro... #soyferiante #soyferia#soymairena #feriamairena#felizferiamaireneros", comentaba junto a esta divertida imagen del inolvidable momento.