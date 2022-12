Parece que estas navidades van a ser algo duras para Carmen Borrego. El clan Campos siempre ha estado muy unido, aunque han tenido más que un roce. Una de las polémicas más comentadas fue el mal rollo que había entre la colaboradora y su sobrina Alejandra Rubio, poniendo a las hermanas bastante en tensión. Con el paso del tiempo todo se fue solucionando y siguen siendo la familia unida que dicen que son. Ahora otra polémica le ha salpicado Carmen Borrego, y es que la relación con su hijo es inexistente desde que se casó.

Los problemas entre nuera, suegra e hijo siguen latentes y toda esta polémica viene desde que 'Sálvame' emitiera unos audios de Paola, nuera de la colaboradora, donde ponía a la malagueña a caer de un burro. Desde entonces, la relación entre hijo y madre está pasando por altibajos y Carmen Borrego es un dolor que lleva muy dentro.

Telecinco

Esta tarde de miércoles, el tema se sacaba en el programa haciendo a Carmen explotar por todo lo que lleva aguantando desde octubre. "No estoy pasando un buen momento y espero que todo se solucione, es todo lo que voy a decir. Para mí está siendo muy duro todo", decía la malagueña entre lágrimas.

Parece que su hijo no le perdona que siga trabajando en ‘Sálvame’ tras la revelación de estos audios en los que su mujer también sufrió mucho. Hay que recordar que la pareja está esperando su primer hijo y la colaboradora tiene miedo a que no le dejen ver al bebé. "No he hecho nada malo, espero que todo se solucione y siga su cauce. Vamos a ser todos justos, razonables. Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco. Y si no me queréis creer, no tengo ningún problema. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya a muerte y el futuro nos unirá", zanjaba Carmen Borrego.