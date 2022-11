Los polémicos audios de Paloma Olmedo sobre su familia política parece que no han hecho mella en su relación con José María, hijo de Carmen Borrego. Hace unos días, y embarazada –tal y como desveló su suegra vía exclusiva–, la chica reapareció con su marido a la salida de la clínica de fertilidad Easyfiv, en el centro de Madrid. Se desconoce qué les llevó allí, pero lo más probable sería que hubieran acudido a una revisión por su reciente embarazo. ¿Habrán recurrido a la reproducción asistida para conseguirlo? Desde luego, sería muy raro que visitaran la clínica para una consulta ajena al estado de buena esperanza de Paola, pero quién sabe. A la cita, además, no llegaron solos, sino que el matrimonio contó con la compañía del hijo pequeño de ella, con el que José María demostró tener mucha complicidad. El niño salió cansado de la visita y el sobrino de Terelu Campos no dudó en cargar con él en brazos. Paola también se mostró muy cariñosa y caminó cogida del brazo de su marido.

El bebé que esperan será el primero para la pareja, pero el tercero para ella, que tiene también una hija de quince años. A pesar de que existe un evidente distanciamiento con la colaboradora de 'Sálvame', Carmen asegura que está muy feliz con la noticia de ser abuela. Su hijo fue el encargado de contárselo y ella no pudo parar de llorar al enterarse. La hija de María Teresa Campos dice que será una abuela consentidora y está segura de que la relación con su nuera terminará por solucionarse.

Mientras Carmen decidió poner tierra de por medio y escaparse a la playa con su marido tras los polémicos audios, José María ha demostrado estar con su mujer en lo bueno y en lo malo. Dicen que el joven lo ha pasado mal, pero que está súper ilusionado con la idea de convertirse en padre. Su familia, sin embargo, no puede evitar estar preocupada. Alejandra Rubio fue la más clara al respecto tras escuchar los audios: "Lo que más me ha llamado la atención de Paola es la forma en que habla de José. Dice que a la mínima, adiós. Esto me ha preocupado por mi primo", explicó.

Siempre con su hijo

Carmen Borrego asegura que siempre ha sido 'una madraza' y, tras los polémicos audios, quiso colgar esta imagen de la boda de su hijo para dejar claro que siempre estará al lado de José María. "Eres el amor de mi vida y este día fue uno de los más felices. Todos nos equivocamos, pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía", escribió.