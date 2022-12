Nuria Fergó, centrada en el presente y en valorar lo que tiene

Nuria Fergó vive uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Así lo confiesa en su entrevista más personal. La cantante se considera una persona nostálgica porque le gusta recordar todo lo que ha hecho a lo largo de los años, todo lo que ha aprendido... "para nada borraría nada de mi pasado porque sino no sería la persona que soy hoy en día".

Ella empezó en la televisión en la primera edición de 'talent show' más exitoso de todos los tiempos. 'Operación triunfo' la catapultó a la fama y aunque ella ahora está centrada en la música no descarta participar en algún programa de la pequeña pantalla. Hay algunos compañeros como Chenoa que participa en 'Tu cara me suena' o David Bisbal en 'La Voz', así que para ella también podría ser una oportunidad.

Ella no se cierra ninguna puerta es una persona muy abierta a todas las oportunidades que se le puedan presentar. Su gran sueño sería ir a trabajar a Latinoamerica, un meta en la que está trabajando.

¿Se siente valorada Nuria Fergó dentro de la industria? Sí, ella responde rotunda. Está trabajando de ello. No puede sentirse más valorada por eso. "Llevo 20 años viviendo de la música, no me he dedicado a otra cosa".

Se encuentra en el mejor momento de su vida porque está centrada en vivir el presente. "Me siento muy afortunada, cuando menos te lo esperas, las cosas llegan. Lo que es para ti es para ti, tanto bueno como malo. Hay que vivirlo y aprender de ello".