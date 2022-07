Marta López Gtres La colaboradora experimentó un gran cambio físico tras comenzar a hacer ejercicio y seguir una dieta llama Keto de la que no ha dudado en hablar en sus redes sociales y que consisten en un plan de alimentación bajo en carbohidratos que pueden ayudarte a quemar grasa de manera más eficaz. De esta forma, come productos muy bajos en hidratos y altos en proteína y fibra.

Rosa Benito Gtres La colaboradora Rosa Benito desveló que desde que regresó de 'Supervivientes' ha estado siguiendo una dieta intermitente para mantener su figura, un método con el que confesaba estar muy contenta.

Sonsoles Ónega Gtres Sonsoles también ha confesado que ella no lleva una dieta estricta pero si un estilo de vida saludable, que todos podemos copiar. "Intento darle la vuelta a la despensa: no procesados, no azúcares refinados", desvela.

Pilar Rubio Gtres La colaboradora ha dejado claro que para mantenerse en el peso ideal no es necesario comer menos, sino mejor. En su caso, su dieta está adaptada a los entrenamientos que realiza. Un menú que se caracteriza por ser rico en proteínas.

Tania Llasera Gtres Durante el confinamiento la presentadora desveló que estaba siguiendo una dieta que no está exenta de polémica: ayuno intermitente. "Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños", explicó en sus redes sociales.

María Adánez Gtres La actriz no ha dudado en explicar cómo la maternidad le ha cambiado y por este motivo decidió someterse al método Pronokal para poder mantenerse en forma y comer saludable.

Paloma Lago Gtres La ex modelo no duda en desvelar a través de sus redes sociales cuál es su truco para mantener su figura a sus 55 años. De esta forma, a su rutina de ejercicios donde incluye yoga se une una dieta equilibrada alta en proteínas e hidratos de carbono. Lo importante es huir de las grasas a favor de productos cocinados a vapor o a la plancha.

Jessica Bueno La modelo sevillana Jessica Bueno, madre del hijo de Kiko Rivera, engordó en el embarazo 30 kilos pero todo esfuerzo tiene su recompensa y tras seguir una dieta muy equilibrada y hacer mucho deporte lo cierto es que consiguió bajarlos en tiempo récord. Actualmente espera un hijo junto a su marido, el futbolista Jota Peleteiro.

Lolita La cantante y actriz Lolita acaba de estrenar figura y programa al formar parte del jurado de divertido show 'Tu cara me suena'. Según declaraba la mayor de las Flores ha bajado de peso quitándose las carnes rojas y los lácteos.

Rosa López Uno de los cambios de imagen más drásticos dentro del panorama nacional fue el de la cantante Rosa López. La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' luce una espléndida figura gracias a un cambio en sus hábitos alimenticios y a ser muy constante con el ejercicio físico.

María José Campanario La mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, también ha estilizado su figura en los últimos tiempos... ¿su secreto? La famosa dieta de la Alcachofa parece ser la que ha conseguido que luzca más esbelta.

Penélope Cruz La oscarizada Penélope Cruz también cogió algún kilo en los embarazos de sus hijos Leo y Luna, pero lo cierto es que no queda ni rastro de esa subida de peso ya que actualmente luce una figura envidiable. Cuando nació Leo, se comentó que la actriz había seguido la dieta Dukan para quitarse unos kilillos pero ella siempre lo ha desmentido; al parecer, Penélope simplemente toma cocina mediterránea, la clave para recuperar la silueta junto con el baile, correr detrás de hijos y muy buena genética.

Rocío Carrasco También con la dieta de la Alcachofa la hija de 'la más grande', Rocío Carrasco, consiguió quitarse algunos kilos. Actualmente prepara su boda con Fidel Albiac, con quien lleva conviviendo desde hace 16 años, en la que lucirá una espléndida figura.

Uma Thurman Gtres La actriz ha confesado que come ensalada verde con pollo asado o salmón y, de cenar, solo melón. Además, ha admitido que se concede algún pequeño capricho en forma de dulces de coco y avena.



Courteney Cox y Jennifer Aniston Gtres Las actrices de 'Friends' tienen en común que siguen la misma dieta, que consiste en comer ensaladas de bulgur, queso feta, pepino, hummus o garbanzos. De cena, pescado al horno con tomatitos.

Mille Bobby Brown Getty La actriz de 'Stranger Things' ha confesado que a mediodía come ensalada de aguacate, jamón y guindilla. Para cenar, helado de vainilla.

Anne Hathaway Gtres La actriz desayuna cereales y fruta fresca; almuerza verduras de temporada y salmón al grill, y cena alcachofas acompañadas de puré de patata o pechuga de pollo.

La nueva imagen de Adele En septiembre la cantante británica Adele fue noticia por haber perdido 30 kilos. Hacer dieta vegetariana, practicar deporte y dejar de fumar son algunos de los nuevos hábitos que han conseguido que la intérprete ahora luzca más estilizada y se encuentre mucho mejor de salud. Pero son muchas más las celebs que han decidido hacer un cambio en su dieta... Te las mostramos.

Kate Winslet La famosa actriz que interpretara a 'Rose' en la película 'Titanic', Kate Winslet, lograba perder varios kilos con la Dieta del Análisis Facial, de Elizabeth Gibaud. En el estudio se localizan las deficiencias nutricionales y desórdenes alimentarios gracias a la pigmentación del rostro. Kate confesó que gracias a este sistema consiguió bajar de peso, mejorar su piel y no sentirse cansada. La creadora del método confiesa que hay 12 nutrientes esenciales que no le deben faltar al organismo. Una vez se realiza el diagnóstico se recomiendan dos días de tratamiento detox consumiendo sólo frutas y luego una dieta estricta de 15 días, para que el metabolismo elimine las toxinas acumuladas. Este tipo de dieta funciona porque se bebe más agua, se consumen más frutas y verduras y se duermen más horas, porque dormir bien adelgaza. Actualmente la actriz se mantiene con una dieta sana, ejercicio, clases de baile y de Pilates.

Kirstie Alley Cerca de 30 kilos son los que la actriz Kirstie Alley se quitaba de encima gracias al programa 'Dancing with the Stars', el 'Más que Baile' americano. Tras 10 años peleando con la báscula, quería estar sexy bailando: "No deseo ganar, solo adelgazar", declaró la actriz, y está claro que lo ha conseguido. Llevar una dieta baja en calorías también ha contribuido al espectacular resultado. No es la primera vez que la americana, de 61 años, se enfrenta a su peso. Hace una década la actriz que mide 1,70 cm pesaba 108 kilos, aprovechando sus kilos de más para protagonizar durante dos años la serie 'Fat Actress' (Actriz gorda). Se sometió a una dieta estricta perdiendo 20 kilos, pero al cabo de un año ya pesaba cerca de los 100 kilos. Esperemos que esta vez se pueda mantener en un peso más saludable.

Lady Gaga La musa del pop mundial, Lady Gaga, adelgazó cerca de 15 kilos restringiendo los hidratos de carbono, haciendo dos comidas y tomando tres tentempiés, bebiendo más agua y bailando. A la histriónica artista también le gusta hacer dieta para celíacos; es decir, sin tomar gluten. Pero Lady Gaga no se priva de su comida favorita, el chocolate, que lo toma a diario.

Kim Cattrall La actriz británica Kim Cattrall, que se hizo muy popular gracias al personaje de Samantha Jones en la serie de televisión 'Sexo en Nueva York', ha confesado que lleva cerca de 40 años haciendo dieta ya que le gusta comer pero también lucir tipo y cuidarse. Según se dice, las intérpretes de 'Sexo en Nueva York' estaban obligadas a seguir la dieta Hamptons por contrato. La dieta Hamptons es la preferida entre las celebs de Hollywood y consiste en hacer una dieta mediterránea con pocas restricciones, sólo el pan blanco, la pasta y el arroz. Pero esta dieta tiene 10 reglas básicas. 1- Usar aceite de macadamia como fuente natural de grasa monosaturada. 2- Evitar azúcar blanco y no abusar de la sacarina. 3- Evitar alimentos en cuya etiqueta ponga hidrogenados. 4- No consumir carbohidratos simples como pan o arroz. 5- Eliminar aceites con alto contenido en Omega 6, como el girasol o el de maíz. 6- Comer mucho pescado que contenga Omega 3 (salmón, sardinas…). 7- Tomar nueces como merienda pero con moderación. 8- Los cereales. Procurar que sean integrales. 9- Incluir verduras, pero no tomar frutas ricas en azúcares, como los plátanos. 10- Moderar el consumo de bebidas calóricas. Es importante no consumir: -Proteínas y grasas animales. -Margarina, mantequilla y fritos. -Limitar guisantes, patatas y tomates.

Beyoncé La cantante Beyoncé reconoce que le encanta comer y que nunca va a ser muy delgada pero ella sabe que levanta pasiones con sus espectaculares curvas, y consigue su espectacular figura haciendo una dieta vegana en la que no toma ningún alimento de origen animal por lo que además de no consumir carnes, tampoco toma huevos ni lácteos.

Kate Middleton Parece ser que la duquesa de Cambridge, aconsejada por su madre, sigue la dieta Dukan para bajar algún kilo después de los embarazos. Kate es uno de los miembros más queridos de la familia real británica. En la dieta Dukan se eliminan por completo los hidratos de carbono y la fruta; en los primeros días solo se consumen proteínas, pero sin restringir la cantidad, y después se va alternando un día de solo proteínas con otro de proteínas y verduras. Así hasta conseguir el peso deseado; después se van concediendo algún alimento de los restringidos. Con esta dieta la pérdida de peso es muy rápida pero tiene muchos detractores.

Renée Zellweger Aunque parezca mentira, lo cierto es que la actriz Renée Zellweger hace una doble dieta cada vez que ha interpretado a Bridget Jones. Primero sigue una dieta hipercalórica, en la que llega a tomar 20 donuts, hamburguesas, patatas, batidos, platos de pasta con nata... Pero después le toca perder esos kilos de más y lo hace con una dieta en la que elimina totalmente los hidratos de carbono... Esta dieta no la sigue más de un mes por la pérdida de masa muscular. Hacer yoga y ejercicio también le ayudan a conseguir su talla habitual.

Christina Aguilera La cantante Christina Aguilera también ha sufrido problemas de peso pero con mucha fuerza de voluntad, mucho ejercicio y una dieta de 1.800 calorías de la que eliminó los alimentos blancos como el arroz, la harina y el azúcar. Así consiguió volver a lucir su estilizada figura.

Jessica Simpson La cantante Jessica Simpson ha bajado más de 20 kilos que había cogido con los embarazos de sus hijos Maxwell y Ace. Ahora luce una espléndida figura, por lo que sus patrocinadores de Weight Watchers, sistema en el que se asigna a cada alimento una puntación y tienes un número de puntos asignados al día, estarán encantados. Pero Jessica también tiene la ayuda del preparador físico Harley Pasternak, con el que está 4 veces por semana durante 45 minuto y realiza ejercicios de resistencia y muchas sentadillas además de actividad cardio. En su dieta la cantante tomaba para desayunar huevos con verduras en la comida, carnes blancas como pinchos de pollo con salsa de maní, repollo con salsa de sésamo y citricos; y para la cena langostinos con fideos soba y verduras. El sistema de puntos al parecer le ha funcionado muy bien.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io