Georgina Rodríguez habla por primera vez de su vida sin filtros en el número de enero de la revista ELLE. 'Gio', como la llaman sus amigos, se abre por completo en una entrevista íntima y personal, que acompaña a una sesión fotográfica para la que la modelo y empresaria ha posado en exclusiva, y en la que se sincera sobre el momento vital que atraviesa. "Este año ha sido el más complicado de mi vida. El momento más feliz se convirtió a la vez en el más triste. Es algo que me acompañará de por vida y que no podremos olvidar", cuenta la influencer sobre la pérdida, el pasado mes de abril, de uno de los mellizos que esperaba junto a su pareja, Cristiano Ronaldo. La modelo y empresaria habla por primera vez sobre este tema tan doloroso, sobre el que el futbolista habló recientemente: "Nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar".

"Mis hijos son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada!", afirma la modelo.

Georgina también ha hablado sobre su vida al lado del futbolista: "Soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente –y muchas de ellas mujeres– lo utilice de manera despectiva. Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho... Siendo limpiadora, dependienta o modelo".

La modelo prepara la segunda temporada de su reality 'Soy Georgina', en Netflix. Saber cómo es el día a día de 'Gio' crea una gran expectación y de ahí el gran éxito que tuvo la primera temporada. "La fama me ha privado de la libertad que con el anonimato tenía, y también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella: alfombras internacionales, portadas de revista, campañas... Es un sueño hecho realidad. Pero la vida me ha enseñado a adaptarme a cada momento y a cada situación y a no olvidar de dónde vengo ni de adónde voy. Cuando no tenía nada sólo me hacía falta el amor de mi familia y, ahora que lo tengo todo, valoro aún más ese entorno que siempre me ha cuidado", cuenta Georgina a la revista ELLE.

En cuanto a sus secretos de belleza, la novia de CR7 se sincera: "Me cuido porque quiero vivir muchos años, porque quiero ver a mis hijos crecer, porque quiero seguir disfrutando de la vida y me da igual que sea con algún kilo de más porque la felicidad ni pesa ni molesta. Aunque suene a tópico, la belleza está en el interior".