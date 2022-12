¿Cómo están siendo estas navidades para Eva González? La modelo y el torero Cayetano Rivera han roto hace relativamente poco su relación y estas son las primeras fiestas navideñas que la pasan por separado. En medio de un sepulcral silencio, la presentadora se ha refugiado de este duro momentos en sus amigas y en el trabajo. En su última aparición, la presentadora respondía a la prensa asegurando que se encuentra bien a pesar de la situación. Aunque están siendo unas fiestas algo diferentes, Eva González aseguraba que sigue teniendo la misma ilusión que de niña.

En una pequeña entrevista para Atresmedia, la presentadora comentaba que ella tiene mucho espíritu navideño: "Yo soy muy navideña. Me gustan las tradiciones. Esconder el elfo, los Reyes Magos, el árbol de Navidad, las luces... Me gusta la Navidad". La presentadora de 'La Voz' ha explicado que es más de Reyes Magos, pero que en Papá Noel también cae algún regalito. "Se le acepta. El niño y yo cogemos unas galletitas, sus favoritas, porque piensa que también lo son de los Reyes Magos. A Baltasar que es su favorito le deja dos. A los demás una. Y leche para los camellos", explicaba feliz por la ilusión de su pequeño.

A parte de disfrutar de lo lindo con su hijo y su familia, la modelo también goza de sus buenas amistades. En Sevilla, su ciudad natal, Eva ha estado quedando con un grupo de amigos para comer y celebrar las fiestas con risas, música y bailes. Mientras la modelo hace esos planes, Cayetano no se queda atrás tampoco. El torero pasó el día de Navidad con su hermano Kiko Rivera y los hijos de ambos.