Belén Esteban tiene un nuevo plan para este 2023 que le hace una ilusión tremenda. 'Sálvame' llevaba anunciando un bombazo desde hace varios días y este 9 de enero el programa desvelaba la nueva noticia de la colaboradora. Sus compañeros imaginaban que se trataba de un embarazo pero la cosa no va por ahí, sino por un nuevo proyecto laboral. La de Paracuellos del Jarama se va a atrever, de nuevo, este 2023 a desplegar sus encantos como actriz de la gran pantalla. De la mano del director Enrique García-Atralla, Belén Esteban se interpretará a ella misma en la película que lleva el nombre de ‘Ukelele para dos’.

"El equipo está encantado con ella y su gran profesionalidad", señalaban desde 'Sálvame'. La colaboradora tiene muchas ganas de este nuevo proyecto, incluso contaba que ya ha grabado varias escenas que saldrán a la luz dentro de muy poco. "No puedo hablar mucho de la película. Se está grabando ahora. Vamos a estar grabando. Estoy muy ilusionada porque sabéis que una película lleva mucho trabajo", decía.

Telecinco

"Yo hago un papel de mí pero hay algo que os va a sorprender mucho. Me sentí muy bien y muy cómoda. Lo grabé en Marbella. No voy a decir cual es la otra localización que sino… Ahora están grabando los actores y para primavera vuelvo a grabar yo", continuaba explicando. Aunque no es la primera vez que Belén hace algún cameo en alguna serie o película, la colaboradora confesaba que "ha tenido que estudiar bastante" y que "han tenido que repetir unas pocas veces las tomas".