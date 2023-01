This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El 2023 ha empezado de una manera mágica para Anabel Pantoja . A pesar de su duro final de año por todas las polémicas familiares, su separación con Omar Sánchez y el fallecimiento de su padre, Anabel Pantoja y Yulen Pereira han dado un importantísimo paso en su relación, y es que la pareja ha decidido irse a vivir juntos a Madrid. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en Instagram las imágenes de su nidito de amor y no puede estar más emocionada.Del hotel Palma Real a Playa Fatal, de ahí a Cabeza de León, de ahí a Cayo Paloma y, finalmente, acabamos en este trocito de hogar. Ahora a seguir caminando despacio, sin prisas, en nuestro sitio y con nuestra 'carpeta", escribía como título a un carrusel de fotos donde se puede ver a la sevillana llorar de la emoción para esta nueva aventura.

Este nuevo hogar está en Madrid, ya que es dónde trabaja el esgrimista. Parece que la casa está sin amueblar, ya que solo hay un colchón en el suelo. Ganas les sobran a la pareja para crear su nuevo hogar, así que se tomaran esta aventura con toda la pasión que les caracteriza. Hasta ahora, Anabel Pantoja había mantenido su casa en Canarias y se ha dejado ver por allí últimamente. No sabemos qué hará con esa residencia pero de momento ahora se encuentra más cerca de los suyos, ya que Madrid-Sevilla en AVE solo son una par de horas.