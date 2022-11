Omar Sánchez ha sido el último de los expulsados en Pesadilla en el paraíso. Después de dos meses completos encerrado en la granja de Cádiz y vivir un auténtico romance con Marina Ruiz, el surfista había visto cómo su ciclo se acababa en el concurso pidiendo ser expulsado por la audiencia, una petición que finalmente fue escuchada. Ahora, el ex de Anabel Pantoja ha acudido al plató del debate donde ha repasado su concurso de la mano de Carlos Sobera con un sorprendente cambio de look.

Uno de los temas insalvables ha sido precisamente Anabel, y es que el surfero no ha parado de hablar de ella durante todo su concurso, al menos hasta que el romance con Marina ha ido a más. Por eso ha sido inevitable la gran pregunta: ¿Ha hablado con ella tras su vuelta a Madrid?

Telecinco

"No, no he hablado con ella todavía", confesaba el canario quien sí matizaba que tienen una gran relación con ella porque siguen siendo amigos a pesar de la ruptura y los motivos que llevaron precisamente a romper la relación. "Creo que ha sido un error que yo hablara de ella dentro. Es mi pasado, la persona con la que me he casado y vivido 4 años felices pero ella tiene su vida y yo la mía", ha asegurado.

Sobre esto, Omar ha confesado que "le tengo cariño, respeto y siempre se lo tendré". En este sentido, Carlos Sobera pinchaba sobre si presentaría a Anabel y Marina: "No habría ningún problema, porque yo he acabado bien con ella", apuntaba Omar mientras que Marina sonreía confesando que no tenía problemas.