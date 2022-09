Tras meses de incógnitas sobre todas las consecuencias que está ocasionando su separación con Gerard Piqué, Shakira ha roto su silencio. La colombiana concedía una entrevista para la revista ELLE y se sinceraba sobre todo el revuelo que está viviendo ella y su familia tras conocerse la ruptura con el futbolista. El pasado jueves 15 de septiembre, Shakira y Gerard Piqué se reunían, junto con sus abogados, para intentar llegar a una acuerdo sobre la custodia de los hijos que tienen en común. La cantante tenía la intención de mudarse a Miami y su ex no estaría de acuerdo con lo que eso conlleva.

"Mi mayor sueño ahora mismo es ver crecer a mis hijos, asegurarme de que se sientan felices y realizados, y acompañarlos en su proceso", dejaba claro la intérprete que sus hijos son lo más importante. "Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos".

¿Cómo son los días desde que todo el mundo conoce que su familia se ha roto? Shakira está centrada en sus hijos y en sus padres, mientras que Gerard Piqué ha vuelto a encontrar el amor en Clara Chía. "Creo que las mujeres tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que si me preguntas cómo gestiono esto.... Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento".

Sobre su ex pareja, la intérprete solo tiene buenas palabras aunque estén viviendo momentos tensos, pero sí que ha querido resaltar todo lo que hizo por amor: "Gerard quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene".