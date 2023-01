Shakira vuelve a la carga con su última canción. La cantante colombiana ha anunciado su nuevo single con el productor argentino -que acumula grandes éxitos como 'Quédate' de Quevedo'- Bizarrap y una letra hay dejado indiferente a nadie, ya que lanza varios mensajes a su ex Piqué y a su nueva novia Clara Chía.

La artista comunicó su separación con el exdefensa del Barça en junio de 2022, desde entonces, ella está muy centrada en su nueva casa en Miami, en sus hijos y en crear nueva música. Ya la vimos escribiendo letras a su expareja en su canción 'Monotonía' junto a Ozuna: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía", o en su éxito con Rauw Alejandro "Te felicito que bien actúas", pues ahora se viene la tercera parte.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras hacer un balance del año "que difícilmente podrá olvidar", la cantante empieza el año con una de las mejores noticias: sacar nueva canción. Lo cierto es que todavía no ha salido el single, pero parte de la letra se ha filtrado en las redes sociales, y todo el mundo ha querido analizarla sílaba por sílaba.

"Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique", dice la estrofa de la cantante, que sin duda, está más que clara la indirecta a su expareja Gerard Piqué. De hecho, termina con "sal-piqué".

Además, la madre de Milán y Shasha también ha hecho referencia la nueva novia del jugador de Fútbol, la joven de 23 años Clara Chía: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú", escribe en su letra.