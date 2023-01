Ana Rosa Quintana no se corta a la hora de dar su opinión y este 18 de enero, lo ha demostrado con creces. Primero, la presentadora ha comentado el look de la reina Letizia en FITUR ("Yo no soy muy partidaria", ha dicho) y, poco después, en la mesa de sucesos de 'El programa de AR' sorprendía al mostrar su apoyo a un policía nacional que ha sido sancionado seis meses por compatiblizar su trabajo con el de actor porno.

"Suspendido un policía nacional de Sevilla por ejercer de actor porno". Este ha dido el titular que ha llamado la atención de Ana Rosa Quintana. Pero no porque un funcionario público compatibilice su trabajo con el de actor porno, sino porque haya sido sancionado. Al parecer, el policía usaba un pseudómino pero se le reconocía perfectamente en redes sociales y se le ha sancionado porque aseguran que "la actividad de actor porno no lleva asociadas las ideas de profesionalidad, seriedad, prestigio o autoridad".

Captura TV

Tras oír la noticia, Ana Rosa ha preguntado a sus colaboradores: "¿Y por qué no puede ser actor porno?". Joaquín Prat ha sido el primero en contestar: "El reglamento establece algún tipo de incompatibilidad al ser funcionacio público". Una respuesta que no ha convencido a la presentadora. "Pero es una actividad lícita, claro", ha dicho.

Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos en Cataluña, que estaba presente en la mesa ha explicado que "es una actividad que tienes que pedir la compatibilidad para poder hacerla". "¿Pero si la pides te la dan?", se ha interesado Ana Rosa. La periodista Cruz Morcillo ha explicado que ya había un guardia civil que también era actor porno.

La presentadora ha recalcado que no se trata de una "actividad ilegal" y, entre risas, ha dicho: "¿Y si lo hubiera hecho un antifaz? Porque en un actor porno lo de la cara es lo de menos". Y añadía: "No me parece tan grave. A lo mejor gana más ahora".