El look de Letizia para presidir la inauguración de la cuadragésimo tercera edición de la Feria Internacional de Turismo-FITUR, junto a Felipe VI, no ha dejado indiferente a nadie. Una de las sorprendidas con la elección ha sido Ana Rosa Quintana, que no ha podido resistir la tentación de comentar el estilismo de la Reina en 'El programa de AR'. A la mujer de Felipe VI le gustan los looks arriesgados, como la falda con agujero que llevó el noviembre pasado o el vestido fucsia cut-out que estrenó en mayo de 2022. Y el que ha llevado en la inaguración de FITUR pertenece a este grupo de estilismos: un conjunto negro con cuello babero XXL en color blanco.

Para muchos, la reina Letizia parecía hacer un guiño a la serie 'Miércoles' (Netflix) y a los looks de la protagonista, con un dos piezas en color negro en el que destacaba un jersey de estreno con cuello babero blanco de la firma francesa Sandro.

Gtres

"Qué raro el cuello que llevaba letizia, ¿se llevan ahora, no?" Esos los llevaba mucho antes nuestra Leti (por la redactora del programa Leticia Requejo)", ha dicho la presentadora, creando un debate entre los colaboradores de la mesa.

"Le queda mejor a nuestra Leti. Se lleva pero es un poco arriesgado", ha opinado Patricia Pardo. A lo que la presentadora ha añadido: "Yo no soy muy partidaria, pero todos los días ponerte algo es complicado", dando por zanjado el debate. Y es que ella sabe bien de lo que habla porque todos los días luce un estilismo distinto en su programa y al igual que Letizia, algunos son más arriesgados que otros. Eso sí, ambas tienen estilistas -la Reina a Eva Fernández y la presentadora a Mamen Marqueño, que les ayudan a escoger sus looks.