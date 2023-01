Tras casi volver a liarla con José Ortega Cano, Ana Rosa Quintana se ha ido de fiesta. Ella cumplió 67 años el pasado 12 de enero y sopló las velas junto a sus más íntimos, pero este 19 de enero ha celebrado la mayoría de edad de su programa, 'El programa de AR', y lo ha hecho junto a todo su equipo, al que considera su familia. Con ellos y con los medios de comunicación con los que ha hecho balance de estos meses desde que ha vuelto a la pequeña pantalla tras terminar el tratamiento contra el cáncer de mama que le diagnosticaron a finales de 2021 y ha opinado sus temas de actualidad como la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "Si estás enamorada... Yo no he perdonado pero es que no me he visot en esa tesitura. El problema de Tamara es que ha sido algo público, si hubiera sido en privado, lo hubieran arreglado antes", opina Ana Rosa.

Gtres

¿Cómo se presenta 2023?

Tenemos muchísimos proyectos con la productora. Siempre son complicados pero la productora funciona de maravilla. Abrimos nuevos mercados, estamos en un montón de sitios y su trabajo es espectacular.

¿Qué balance haces de tu vuelta a 'El programa de AR'?

Cuando me senté en mi sillón, mi casa y mi gente fue como si me hubiera ido el día anterior. Me parece mentira que hubiera estados 11 meses fuera. También es una situación que no quiero recordar mucho, soy muy de mirar adelante.

¿Y ahora cómo te encuentras?

Me encuentro bien pero esto nunca se sabe. Soy optimista, nunca he tenido un pensamiento negratio pero soy consciente que sino no me haría revisiones cada 3 meses.

Ana Rosa Quintana junto a parte de su equipo de presentadores: Patricia Pardo, Ana Terradillos, Joaquín Prat y Beatriz Archidona. Jesus Briones

Tampoco quieres ser un ejemplo.

No quiero ser un ejemplo. No lo hay. Yo cuento lo que he hecho por si puede servirle a alguien, pero el merjo ejemplo es tu día a día, recuperar tu vida y mirar para adelante.

¿Qué te parece la nueva etapa de Mediaset?

Yo he estado con Vasile y antes. Creo que en la comunicación hay ciclos y hay que renovar con nuevos directivos que tienen otros puntos de vista, eso siempre es bueno.



Te recomendaron ir andando a todos los sitios, ¿lo sigues haciendo?

Sigo llendo andado a todos sitios. Llevo unas zapatillas en el bolso. Y sigo haciendo remo. Me alimento súper sano, pero no tan estricto. Si tengo un acto me todo lo que sea o los fines de semana. Pero es ya una rutina, el deporte antes hacía 4 días a la semana y ahora no me da tiempo a tanto pero hago 2. Si antes me hacía 8 ó 10 kilometros diarios ahora hago menos. Soy muy activa, ahora me hago los kilómetros en Telecinco.