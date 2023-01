Ana Rosa Quintana y José Ortega Cano se han reencontrado tras la famosa entrevista que la presentadora hizo al torero en octubre de 2022 en 'El programa de AR'. Una entrevista que ya forma parte de la historia de la televisión de España después de que Ortega soltase el famoso: "Todavía mi semen es de fuerza", dirigiéndose a Ana María Aldón, de pie y mirando a cámara. Una frase que, junto el "nanosegundo en el metaverso" de Tamara Falcó, ha sido la más viral de 2023. Semanas después de la entrevista, el torero y la diseñadora anunciban su separación y Ana Rosa sentía que su entrevista había precipitado la ruptura del matrimonio.

Este 19 de enero, uno de los reporteros de 'El programa de AR', se ha trasladado hasta San Sebastián de los Reyes, en Madrid, donde Ortega Cano dará el pregón de las fiestas e inagurará su museo. "Yo no pienso preguntarle nada porque la liamos, que por mi culpa mira todo lo que pasó", dijo Ana Rosa Quintana. "La culpa sí fue mía", añadía la presentadora haciendo alusión a la letra de una canción de Shakira.

Captura TV

Ortega Cano ha hablado sobre el museo y ha contado que está bien, "tranquilo. Me siento muy bien con el deseo de que todo salga bonito. Son tantos recuerdos de una vida entera aquí en San Sebastián de los Reyes". En los últimos meses, este proyecto le ha tenido ocupado. "Sí, he estado entretenido que eso es lo que quiero estar y quitarme los problemas de la cabeza".

El torero ha hecho una pequeña alusión a la entrevista de 2022 diciendo: "Tengo que pedir disculpas por lo de antes". A lo que Ana Rosa ha intervenido contestando: "Disculpas ninguna. Yo digo lo mismo. La lie yo. Estaba disgustadísima. Te deseo que siguas con mucha fuerza".

Captura TV

La presentadora ha dado la "enhorabuena" al torero por el museo. "La vida es esto, pasar las cosas difíciles rapidito y aprovechar los días buenos", le ha dicho. Y casi la vuelve a líar otra vez. "¿Y de amores cómo vas? ¿Tienes alguna ilusión?", le ha preguntado Ana Rosa. "No, ahora mismo no tengo nada, estoy libre, así que si hay alguna por ahí que esté bien...", le ha respondido Ortega, añandiendo rápidamente que se trataba de "una broma" para que sus palabras no tuvieran tanta repercursión.

"Te dije que la liabas", se ha escuchado decir a algún colaborador a la presentadora.

La inaguración del museo será por la tarde y no se espera que esté Ana María Aldón. "No lo he hablado con ella", ha dicho. El torero estará arropado por su familia. "Tengo mucha gente que me quiere y estoy agradecido. Tengo unos hijos maravillosas y una nieta que es toda una artista", ha afirmado el padre de Gloria Camila Ortega.