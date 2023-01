La polémica en 'Sálvame' está asegurada. Esta tarde del jueves 19 de enero se inaugura la sala de exposiciones de José Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes y hasta allí se ha desplazado el programa para hablar con el protagonista. En concreto era Kike Calleja quién podía hablar con el torero pero su hija Gloria Camila impedía que la conversación fluyera y todo por Kiko Hernández. El colaborador comentó ayer en el programa los últimos movimientos de Ortega Cano. En concreto comentaba que el diestro habría comprado un restaurante para regalárselo a su hija estando de esa forma alejada de la televisión que tantos disgustos le ha ocasionado. Parece que la forma de contar la historia no le ha gustado nada a la joven y mediante sus redes sociales lo desmentía evidenciando el mal rollo con el colaborador.

"Además de ser ridículo, tener poca ética, poca humanidad, reírte y tener EPICARICACIA en tus comentarios, cariño, déjame decirte que es errónea tu información. Pero de ser así, decirte que al menos tendríamos un restaurante pero no nos inventaríamos tener una enfermedad como un cáncer", escribía Gloria Camila. A Kike Calleja también le dejaba un mensaje para el programa diciendo que es un espacio que denigra a su padre y que "se deje de reír Kiko Hernández de la gente". Estás palabras han sido escuchadas por el colaborador y ha estallado contra la joven.

"Te voy a decir que muy mal no lo habré hecho para que en 20 años de carrera lo único que tengas que decir malo mío es una información que se inventaron mía", empezaba a decir el colaborador y pasaba la ataque. "No tienes argumentos. No me he reído de tu padre... si quisiera reírme de tu padre empezaría a contar todas las miserias que tiene", recordando el difícil pasado del torero.