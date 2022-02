Antes de estas duras declaraciones, Gloria Camila ya había cerrado las puertas a una posible reconciliación con su hermana. Después de que Rocío Carrasco asegurara que no estaba preparada para hablar con su hermana pequeña y que ésta no le pidiera más papeles porque estos le podrían hacer daño, la hija de Ortega Cano negó cualquier intento de acercamiento. "Después de esto de 'El programa de AR' no voy a llamar. Ya no existe la posibilidad de que la llame. Respeto decisiones de cada uno, si yo la llamase no me lo cogería y ella no me va a llamar", comentó. Así ha sido la relación entre Ortega Cano y Rocío Carrasco. Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio en la serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' , la 'tranquilidad' de la familia Ortega saltó por los aires. Gloria Camila parecía la más dispuesta a escuchar a su hermana pero los últimos acontecimientos parece que las han distanciado para siempre. La hija de Ortega Cano sigue 'fiel' a su sobrina, Rocío Flores, a la que está muy unida y apoya en público y en privado.

Gloria Camila cumpleaños en plena polémica familiar Gtres La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, que nació el 21 de febrero de 1996, cumple 26 años en 'guerra' con su hermana, Rocío Carrasco. La joven está, más que nunca, al lado de su padre y de su sobrina, Rocío Flores. Repasamos, en imágenes, la vida de Gloria Camila. ¡Muchas felicidades!

Cierra la puerta a una reconciliación con Rocío Carrasco Telecinco Gloria Camila ya no espera la llamada de su hermana mayor. Después de que ésta asegurara que no estaba preparada para hablar con la joven y que ésta no le pidiera más papeles porque estos le podían hacer daño, la colaboradora de 'Ya son las ocho', cerraba la posibilidad de un acercamiento entre ellas. "Ya no existe la posibilidad de que la llame. Respeto decisiones de cada uno, si yo la llamase no me lo cogería y ella no me va a llamar", dijo.



El mejor apoyo para su padre Gtres Gloria Camila es el mejor apoyo para Ortega Cano. La joven ha querido agradecer los mensajes recibidos tras las últimas palabras de Rocío Carrasco atacando a su progenitor y ha defendido el amor que había entre ellos aunque, como en todas las parejas, hubiera altibajos. "Se habla de cómo era el tema del matrimonio de mis padres, es fácil de ir por ese lado para intentar hacer daño y por desgracia no está mi madre para decir que estaba enamorada pero sí cuento con la versión de mi padre y dice que fue así hasta el final... Mi padre ha rehecho su vida y ha avanzado, no se puede estancar en un pasado, pero a día de hoy sigue admirando a mi madre, me manda vídeos de mi madre cantando, en entrevistas... A él le gusta recordar y rememorar momentos", comentó.



Muy unida a su sobrina, Rocío Flores Gtres A pesar de su no relación con su hermana, Gloria Camila es íntima amiga de la hija mayor de Rocío Carrasco y Antonio David. Ambas están de acuerdo en señalar a Fidel Albiac como el causante de su distanciamiento con Rocío Carrasco y comparten planes dentro y fuera de España.

El final de su serie 'Dos vidas' Instagram El 8 de febrero de 2022, TVE emitía el último capítulo de la serie 'Dos vidas', la producción que significó el debut de Gloria Camila en el mundo de la interpretación y que la cadena decidió no renovar tras la primera temporada.

Feliz con su novio David En noviembre de 2019, este joven profesor llegaba a la vida de Gloria Camila y su relación va viento en popa. David comparte con su chica y la familia de ésta planes como paseos por Chipiona.

Su fichaje por 'Ya son las ocho' Agencias En noviembre de 2021, Gloria Camila debutaba como colaboradora de televisión en el nuevo magazine vespertino de Sonsoles Ónega. Allí, ha coincidido con su tía, Rosa Benito y habla de las polémicas familiares.

Feliz con su hermano José María Gtres Gloria Camila está encantada con su hermano pequeño, nacido de la relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón. Es habitual que los hermanos compartan paseos y salidas como en el último cumpleaños del pequeño.

En sintonía con Ana María Aldón Gtres Gloria se lleva muy bien con la mujer de su padre. Las hemos podidos ver juntas en actos públicos como este concierto de flamenco. La esposa de Ortega Cano ha apoyado a la joven ante la emisión de las docuseries de Rocío Carrasco.

Arrasa en las redes sociales View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) Gloria Camila se ha hecho un hueco entre las influencers nacionales y ya tiene más de 840.000 seguidores en Instagram donde comparte su día a día y sus claves de estilo.

Muy orgullosa de su madre, Rocío Jurado Agencias "Empieza la semana cultural RJ la más grande ! Gracias Antonio Ardón por darme la oportunidad de llevar este traje de mi madre, tan real como ella", escribió Gloria junto a esta imagen tras desfilar con un traje de 'La Más Grande', para orgullo de su padre.

José Fernando y sus contínuos problemas Agencias Los constantes problemas de José Fernando con las adicciones y con la Justicia han sido un auténtico quebradero de cabeza para su familia. Su hermana siempre le ha mostrado su apoyo y ahora cuenta los días para que abandone el centro psiquiátrico en el que está ingresado.

Su hermano, ingresado en un centro José Fernando se encuentra librando una de las batallas más importantes de su vida ya que continúa ingresado en un centro. Desde el 12 de mayo de 2018, se encuentra internado en el centro San Juan de Dios siguiendo un tratamiento de rehabilitación para superar sus adicciones.

Tía por tercera vez gracias a su sobrina María del Rocío José Fernando y Michu, que ataca en redes a su cuñada, se convirtieron en padres de una niña, a la que llamaron María del Rocío, el 4 de mayo de 2017. La colaboradora mantiene relación con su sobrina.

La estancia de su padre en prisión, su momento más duro El extorero ingresó voluntariamente el 23 de abril de 2014 en el Centro Penitenciario de Zuera, en Zaragoza, para cumplir la condena de dos años y medio por el accidente que causó la muerte de Carlos Parra en 2011. Gloria acudía junto a Ana María Aldón, la madre de su hermano pequeño, a visitarle cada vez que podía.

Nula relación con su hermana Fue en marzo de 2014 cuando Gloria Camila desveló que llevaba más de tres años sin ver a Rocío Carrasco. Ésta es una de las últimas imágenes de las hermanas unidas.

Rocío Flores, una hermana para ella Gtres Sin embargo, la relación entre Gloria y su sobrina, Rocío Flores, es radicalmente opuesta a la que tiene con su hermana. Las jóvenes se quieren como hermanas y lo demuestran habitualmente en las redes sociales. La joven también está muy unida a su sobrino David. A la hija de José Ortega Cano y a su sobrina les une, no solo el amor por la que fue su madre y abuela, Rocío Jurado, sino también su enfrentamiento con Rocío Carrasco, con la que no se hablan desde hace años.

Polémica apertura del museo de Rocío Jurado Aunque el Ayuntamiento de Chipiona está presionando a Rocío Carrasco para que dé el 'ok' permitiendo así inaugurar el museo dedicado a la figura de su madre, la apertura sigue en 'stand by'. Una polémica que parece no tener fin y de la que cada parte da una versión. Según la hija mayor de Rocío Jurado, el acuerdo llegará cuando el centro cumpla todas las garantías legales. Sin embargo, su hermana tiene otra versión: "Yo llevo diciéndolo tiempo. Llevo tiempo diciendo que ese museo se debería de abrir, que no se abre por lo que no se abre..." dejando caer que es porque su hermana Rocío está poniendo impedimentos.

Cuatro años de amor junto a Kiko Jiménez Agencias Gloria Camila compartió su vida durante más de cuatro años con Kiko Jiménez. La pareja rompió en verano de 2019 y, tras algunas polémicas, la joven habló de su ruptura. "Fue una experiencia en la vida, Kiko ha estado en mi vida un tiempo y ha sido importante. No creo que tenga que perdonarle nada, cada uno por su lado, seguimos con nuestra vida y ya está", comentó.

Estuvieron juntos en 'Supervivientes' Fue en 'Supervivientes' cuando Kiko pidió a Gloria Camila que se casara con él en directo: "La otra noche tuve un sueño. Soñé que te veía vestida de blanco, cogida del brazo de tu padre. Y ese sueño no sé si se puede hacer realidad....Permíteme aquí ahora, por favor, ¿quieres casarte conmigo?". Gloria no se podía creer lo que estaba pasando, de hecho le preguntó en varias ocasiones si la proposición era en serio. Tras comprobar que era todo cierto y ver a su chico con el anillo, arrodillado ante ella, no dudó un segundo y le contestó que sí. Precisamente, la negativa de Gloria a casarse tras la romántica pedida fue una de las causas de la ruptura para Kiko.

Su pelea con Alba Carrillo en 'Supervivientes' La hija de Ortega Cano participó en la edición del reality de supervivencia que ganó José Luis y que fue una de las más polémicas que se recuerdan. Dos de las grandes protagonistas fueron Gloria Camila y Alba Carrillo, que incluso llegaron a las manos tras una tensa discusión. Si por algo destacó en Honduras fue por su claridad y su fuerte carácter que le supuso más de un enfrentamiento con sus compañeros.

Recibida por su padre tras su paso por Honduras Ortega Cano cumplió los deseos de su hija y la recibió en el plató en su regreso a España. Gloria Camila le había comentado a sus amigos en el concurso que su ilusión sería que su padre la recibiera. Pero por si acaso también se lo dijo directamente al torero en una llamada tras ser expulsada. A la hija de Rocío Jurado también le hubiese gustado que su hermano José Fernando estuviera presente, sin embargo él no asistió al plató.

Tuvo su propio canal en Mtmad Gloria Camila y Kiko Jiménez tuvieron su propio vlog, 'Como yo te amo', en el portal Mtmad de Mediaset. En él se podía conocer el día a día de su vida contada, de primera mano, por ellos mismos.

Su estreno en televisión Gloria Camila se estrenó en televisión como mensajera del programa 'Volverte a ver', presentado por Carlos Sobera. Su función fue llevar mensajes u objetos a las personas que tienen algo que decirle a alguien. Un nuevo proyecto con el que estuvo muy ilusionada.

Un negocio de moda fallido Gloria tuvo que cerrar su tienda de ropa tan sólo un año después de abrir sus puertas en el centro de Sevilla. Lo cierto es que lo intentó todo antes de optar por el cierre. De hecho, en agosto de 2016, decidió dar otro aire a la tienda, la reinauguró cambiando su nombre (se llamaba 'Santa Marta', un nombre que cambió por 'The Time Of Bocha') y optó por prendas más económicas.

Pasión por su hermano pequeño Su padre y Ana María Aldón tuvieron su primer y único hijo en común el 9 de febrero de 2013. El pequeño José María es una de las debilidades de su hermana, que se desvive por él.

Adiós a los ruedos Su padre decidió decir adiós para siempre a los ruedos a los 63 años, enfundado en su traje de luces y en su plaza, la de San Sebastián de los Reyes. El torero cortó dos orejas en su última corrida, una de ellas se la ha dedicado al amor de su vida, Rocío Jurado. Sus hijos mayores fueron los encargados de cortarle la coleta.

Su madre, siempre presente Agencias La joven utiliza sus redes sociales muy a menudo para recordar a su madre. "Felicidades mamá, un año más, un año más sin ti, pero sabiendo que desde arriba me cuidas, me gustaria poder volver a verte y abrazarte una última vez, ya que con 10 años una niña no comprende lo que pasa a su alrededor. Pero ahora sí, ahora sé todo y más, y la verdad .. te echo en falta más que nunca ❤️ PD : tus niñas siguen unidas tal y como les enseñaste 👸🏽👸🏼", escribió, hace unos años, junto a esta tierna imagen en la que también aparece su sobrina Rocío Flores.

La muerte de Rocío Jurado, una triste pérdida Su vida fue feliz hasta que, el 1 de junio de 2006, falleció su madre a causa de un cáncer de páncreas. Gloria era tan solo una niña cuando tuvo que despedirse para siempre de su madre, algo que le ha marcado para siempre.

Una familia feliz Gloria Camila nació el 21 de febrero de 1996 en Colombia y, tras años después, en 1999, ella y su hermano José Fernando fueron adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano y se trasladaron con su nueva familia a España.

