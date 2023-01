La vida del futbolista Dani Alves ha dado un giro de 180 grados en sólo unos días, y es que recientemente nos enteramos de que había sido denunciado por agresión sexual a una joven en los baños de una discoteca el pasado 30 de diciembre. Ahora el brasileño se encuentra en Barcelona siguiendo el protocolo judicial: este viernes 20 de enero ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, puesto ante el juez y posteriormente será trasladado a los calabozos hasta que se determine si hay indicios suficientes para seguir adelante con el caso o si, por el contrario, se desestima. Él ha defendido su inocencia, y también lo ha hecho su mujer, Joana Sanz, con la que se casó en 2017.



Cuando Alves se defendió con un vídeo en el programa 'Y ahora Sonsoles' en el que dijo que no sabe "quién es esa señorita, no la he visto en mi vida. Ya basta, se está haciendo daño, sobre todo a gente, que saben quién soy y cómo soy", Joana también aprovechó la ocasión para aclarar que le defiende a capa y espada: "Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es", dijo, y aunque reconoció que a él siempre 'se le acercan muchas chicas', dejaba claro que 'él nunca haría algo así'. En este viernes en el que se ha producido la detención, Joana compartía, además, una foto en sus redes sociales para reafirmar ese apoyo:

Joana Sanz Instagram

Con sus manos entrelazadas y un simple 'Together' ('Juntos'), Joana ha dejado cristalino que, pase lo que pase, va a estar al lado de su marido, pues está convencida de que la Justicia le dará la razón. Estos días, sin embargo, están siendo algo más complicados de lo normal para la familia, y es que recientemente, en plenas Navidades, fallecía la madre de Joana a causa de un cáncer. Dani ha estado al lado de su chica en esos duros momentos, y ahora le toca a ella estar a la altura mientras se aclara todo el embrollo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.