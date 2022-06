Y no, no hemos filtrado por nada en especial, tampoco hemos puesto un orden concreto (todos nos parecen igual de cañones), y ni siquiera nos hemos guiado por jugadores actuales: aquí no somos clasistas, así que en nuestra lista han entrado tanto algunos de los más famosos del mundo como otros menos conocidos , y también jugadores en activo y otros ya retirados . Y es que no pasa nada porque uno ya no juegue sobre el campo, porque el que tuvo, retuvo , y el que era guapo detrás del balón lo sigue siendo detrás de las cámaras. Sigue leyendo... ¡y que vayan pasando los ' chulazos '!

Para ser el mejor futbolist a no hace falta ser ni el más alto, ni el más rápido ni, por supuesto, el más guapo ... pero todo ayuda, ¿verdad? Y es que cuando uno es guapo tiene todas las miradas puestas sobre sí. No es ningún secreto que precisamente los más guapos son los que más portadas protagonizan , los que más seguidores acumulan y los que consiguen más contratos publicitarios porque, no vamos a negarlo, l as caras guapas venden, y por eso estar en las listas de los hombres más guapos o de los más elegantes puede hacer que la carrera de un deportista pase de ser normal a ser meteórica cuando las grandes firmas se fijan en ellos.

1 Marc Bartra View this post on Instagram A post shared by Marc Bartra (@marcbartra) Viendo esa cara no es de extrañar por qué este morenazo de ojos azules, 31 años y jugador del Betis está en esta lista. Nos entristeció mucho saber el pasado enero que él y Melissa Jiménez anunciaban su ruptura tras 4 años y medio de matrimonio y 3 hijos en común... pero, visto por otro lado, ¡ahora está disponible!

2 Isco Alarcón View this post on Instagram A post shared by Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) El centrocampista que ha pasado por el Real Madrid es uno de los jugadores españoles más guapos que han pisado el club, y lo decimos así de tajantes, porque no se puede ser más sexy. Eso sí, a diferencia de Bartra, él sí tiene pareja, la actriz Sara Sálamo, con la que tiene ya dos hijos, Theo y Piero. Tiene, además, un tercero de otra relación anterior, que se llama como él, Francisco.

3 Xabi Alonso View this post on Instagram A post shared by Xabi Alonso (@xabialonso) Está claro que los 40 son los nuevos 30, porque viendo cómo luce de guapo, juvenil y atractivo Xabi, está claro que se puede llegar a los 40 en plena forma. El de Tolosa sabe cómo cuidarse, y su cara y su figura lo demuestran. Ya no juega, pero quiso seguir en el mundo deportivo a pie de campo entrenando a la Real Sociedad de Fútbol 'B' hasta que anunció que dejaba el equipo.

4 Gerard Piqué View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) Tan profesional en el campo como polémico fuera de él cada vez que habla, no se puede negar que el marido de Shakira es otro de los jugadores más guapos de nuestro país. Tiene cara de 'canalla', y eso él lo aprovecha muy bien, aunque sólo es un rasgo físico, porque luego es un gran marido y mejor padre. Sus 12 años de relación con la cantante (que no pasa su mejor momento tras conocer que podría ir a la cárcel) lo avalan.

5 Sergio Ramos View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) El sevillano es el claro ejemplo de que no hay gente fea, sólo gente sin dinero, porque Ramos ha pasado de ser un chavalito sin más que despuntaba en el Real Madrid, a ser todo un icono sexual desde que apostó por cultivar su cuerpo y operarse la nariz, una intervención que, estéticamente, le vino genial para armonizar sus facciones. Viendo ese cuerpo (lo de los tatuajes ya va en gustos), salta a la vista por qué está en esta lista. ¡Menudo chulazo!

6 Mario Hermoso View this post on Instagram A post shared by Mario Hermoso (@mhermoso22) El apellido le viene como anillo al dedo, no nos digáis que no. Además, parece que los años no sólo dan experiencia, sino también atractivo, porque está más guapo ahora, acercándose a los 30 con algunas canitas, que cuando era un adolescente. Vamos, que Mario se está marcando un David Beckham de manual: ¡mejora con el tiempo! A sus 26 años ya es padre junto a su chica, que dio a luz el pasado verano a una niña.

7 Jaime Astrain View this post on Instagram A post shared by Jaime Astrain (@jaimeastrain) Si hay una cara de proporciones perfectas en esta lista, esa es la de Jaime. Y su novia, Lidia Torrent (que es otro pibón), lo sabe bien, porque está enamoradísima de él, tal y como comprobamos hace unos días con unas fotos de ambos en la playa donde lucieron embarazo. El último equipo en el que jugó fue el Real Jaén. Se retiró en 2015, con sólo 27 años, para emprender nuevos retos y dedicarse a ser modelo, en lo que no le va nada mal, y a colaborar en programas deportivos.

8 Miguel Torres View this post on Instagram A post shared by ᴍɪɢᴜᴇʟ ᴛᴏʀʀᴇs (@migueltorres) Paula Echevarría es una mujer inteligente, guapa, trabajadora... y, desde luego, con muy buen gusto para los hombres, porque después de su ruptura con David Bustamante (otro guapo oficial de nuestro país que está, por supuesto, incluido en la lista de cantantes españoles más guapos), empezó a salir con Miguel Torres, futbolista que tomaría la decisión de retirarse en 2019, poco después de empezar a salir con ella y tras haber pasado por equipos como el Real Madrid, el Getafe o el Málaga. Salta a la vista por qué está en nuestra lista, aunque no vamos a negar lo evidente, y si no lo decís vosotros, lo decimos nosotros: Miguel tiene cierto parecido físico con Busta y también con el cantante Chayanne. ¡Es la mezcla perfecta!

9 Aitor Ocio View this post on Instagram A post shared by Aitor Ocio (@aitor20ocio) Hay quien espera el verano para poder irse de vacaciones, pero en esta redacción esperamos cada año la llegada de la época estival para poder ver a Aitor Ocio a bordo de su yate en Ibiza luciendo abdominales en bañador. Ahí es cuando nosotros ya damos el pistoletazo de salida al verano. ¡Ni calor, ni viajes ,ni rebajas, ni 'rebajos'!

10 Marco Asensio View this post on Instagram A post shared by Marco Asensio (@marcoasensio10) Mallorquín de nacimiento y 26 añitos. Una cara de no haber roto un plato y un cuerpo cincelado para protagonizar sueños húmedos... y nada más que sueños, porque está enamoradísimo de su chica, Sandra Garal, con la que sale desde 2018 y está prometido. ¡No hay oportunidad de 'tirarle la caña', chicas!

11 Kepa Arrizabalaga View this post on Instagram A post shared by Kepa Arrizabalaga Revuelta (@kepaarrizabalaga) Vizcaíno de nacimiento, Kepa ha sabido reciclarse muy bien, porque si desde pequeñito apuntaba maneras adiestrando jilgueros (para lo que hay competiciones que incluso ha ganado), luego otra de sus aficiones ha sido lo que le ha dado de comer: el fútbol. Ahora, a sus 27 años, juega como portero en el Chelsea. Las inglesas están, claro, que suspiran por sus huesos, aunque tiene novia, con la que confirmó su relación a principios de este año. Estas son las parejas que han surgido en 2022.

12 Gonzalo Melero View this post on Instagram A post shared by Gonzalo Melero (@gmelero8) El jugador del Levante levanta, nunca mejor dicho, pasiones a sus 28 años. Es otro de los jugadores más guapos, y salta a la vista el porqué. Está enamorado de Lucía Villalón, con la que le hemos visto en varias ocasiones de lo más acaramelado en fotos, y van a ser padres, aunque el embarazo viene con problemas: su bebé viene con los intestinos por fuera, por lo que tendrá que ser operado nada más nacer.

13 Rodrigo Tarín View this post on Instagram A post shared by R O D R I T A R Í N (@rodritarin) 25 añitos tiene este pedazo de rubio valenciano, que sin embargo juega en el Real Oviedo de Segunda División. Mide 1'84m de estatura con 76 kilos muy bien repartidos en puro músculo... y que sólo toca su novia, con la que ha posado en alguna ocasión en las redes sociales.

14 Pau Torres View this post on Instagram A post shared by Pau Torres (@pauttorres) El castellonense debutó en el Villarreal, y debe de ser un valor seguro para el equipo, porque ahí sigue. Tan sólo fue cedido por una temporada al Málaga, pero volvió al terminarla. También jugó la Eurocopa de 2020 después de que Luis Enrique le convocara. Sin duda, apunta maneras con sólo 25 años, aunque si quisiera, con esa cara y ese cuerpo, podría dedicarse a ser modelo, como Jaime Astrain. Como dato, es el jugador más caro de su equipo: su valor de mercado son ¡50 millones de euros!

15 Marcos Llorente View this post on Instagram A post shared by Marcos Llorente (@marcosllorente) 2'4 millones de personas que le siguen en Instagram no pueden estar equivocadas: unos le seguirán por su labor en el Atlético de Madrid, pero también habrá gente que le siga sólo porque es guapísimo, y salta a la vista. Su chica, Patricia Noarbe, también es otro bombón. Le pidió matrimonio en el estadio Wanda Metropolitano el pasado verano. Lo de Marcos viene en los genes, porque su padre y su abuelo materno también fueron estrellas del fútbol español.

16 Fernando Llorente View this post on Instagram A post shared by Fernando Llorente (@llorente_fer) Parece que apellidarse Llorente va asociado a ser guapísimo, porque Marcos y Fernando, que no tienen nada que ver familiarmente hablando, hacen suspirar por igual. Su carrera es una de las más completas tras pasar por varios equipos. Incluso llegó a jugar con 'La Roja'. Ahora hace su trabajo como delantero en el Eibar.

17 Álvaro Morata View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) Morata, guapo a rabiar, es otro de los jugadores del momento, y no sólo por su trabajo como delantero en la Juventus (ahora está cedido por el Atlético de Madrid), sino también por su vida personal, que comparte con Alice Campello. Con ella tiene tres hijos: el 29 de julio de 2018 nacieron sus mellizos Alessandro y Leonardo. El 29 de septiembre de 2020 nació su tercer hijo, Edoardo.

18 José Gayá View this post on Instagram A post shared by Jose Luis Gayà (@jose_gaya) Gayá es defensa en el Valencia CF, y además capitán del equipo. Sobra decir que ahora también es capitán de nuestros corazones.

19 Mario Gómez View this post on Instagram A post shared by Mario Gomez (@mario) A pesar de que su nombre es Mario Gómez García, el futbolista nació en Alemania, pero como tiene sangre española porque sus padres y sus abuelos son de Granada, y es guapísimo, le hemos querido incluir en nuestra lista. ¡Se lo merece por cañón!

20 Mario Gaspar Pérez View this post on Instagram A post shared by Mario Gaspar (@mariogpm2) De la Comunidad Valenciana sólo salen cosas buenas, y Mario Gaspar, que es de Novelda, es una de ellas. Tiene 31 años y juega como defensa. Su equipo actual es el Villarreal CF, donde coincide con Pau Torres, otro de los guapos de esta lista.

21 Víctor 'Vitolo' Machín View this post on Instagram A post shared by Vitolo (@vitolomperez20) Una lista de guapos oficiales no está completa sin un canario, y Vitolo es EL HOMBRE. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, ahora juega como centrocampista en el Getafe CF. Mide 1'85m y pesa 80 kilos de puro músculo, como se puede comprobar en la imagen. ¡Pío pío... y viva Canarias!

22 Jesús Navas View this post on Instagram A post shared by Jesús Navas (@jnavas16) Sevillano de nacimiento, no puede estar más orgulloso de estar jugando precisamente en el Sevilla FC. En 2011 fue premiado con la Real Orden del Mérito Deportivo, máxima distinción individual del deporte otorgada en España, y con esta lista le galardonamos... ¡por guapo!

23 Jason Remeseiro Gtres No sabemos por qué el gallego, que realmente se llama David, a sus 27 años no tiene redes sociales, porque nos encantaría saber más de él y que subiera muchos selfies (a poder ser, alguno sin camiseta). Al menos podemos disfrutar de esa cara y ese cuerpo cuando salta al campo. Juega en el Deportivo Alavés como centrocampista.

