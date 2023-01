El futbolista Dani Alves tendrá que pasar por la comisaría de Les Corts de Barcelona este viernes para defenderse de una supuesta agresión sexual que habría cometido el pasado 30 de diciembre. Alves ha recibido una denuncia de una joven que asegura que fue víctima de "tocamientos" no permitidos por parte del brasileño en los baños de una discoteca de la Ciudad Condal. El deportista, que actualmente juega en el Pumas de México, ahora se encuentra en España por el fallecimiento de la madre de su mujer, Joana Sanz, aunque este hecho ha alargado su estancia en nuestro país.



Alves ya ha salido al paso para defenderse públicamente y desmentirlo todo con un vídeo que ha emitido el programa 'Y ahora Sonsoles': "Estuve allí con más gente, pero sin invadir el espacio de los demás. Nunca he invadido el espacio de nadie sin autorización. ¿Cómo voy a hacer eso ahora con una chica? No, por dios [...] No sé quién es esa señorita, no la he visto en mi vida". "Ya basta, se está haciendo daño, sobre todo a gente, que saben quién soy y cómo soy", ha añadido.

Por el momento, para este 20 de enero el juez ha decretado su detención para que pase a disposición judicial, dé su versión de los hechos ante los agentes y, posteriormente, será trasladado a los calabozos de los Jugados. Entonces el juez de Instrucción nº15, encargado del caso, dictaminará si se sigue adelante o si se desestima la denuncia, aunque en su ficha ya constarán sí o sí antecedentes policiales. Si hubiera pruebas suficientes que le incriminen, se le complica todo mucho a Dani Alves: entre las medidas cautelares que se le pueden imponer, se enfrenta a la prisión preventiva o a la retirada de su pasaporte, lo que significaría un grave problema también para su trabajo.

Su mujer, Joana Sanz, también le ha defendido públicamente

La esposa de Alves no ha perdido la oportunidad de salir públicamente a defender a su chico, con el que lleva 6 años de relación -y se casaron en 2017-: "Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es", ha dicho en otro vídeo, reconociendo que a él siempre 'se le acercan muchas chicas', pero ha dejado claro que 'él nunca haría algo así'.

