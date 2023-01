Ana Rosa Quintana ha vivido un 'momento tierra trágame' en pleno directo en su programa. Este martes 24 de enero, en 'El programa de AR' estaban actualizando un tema que pasó en la inauguración del museo de Ortega Cano. En concreto está relacionado con Gloria Camila, y es que esa noche la joven perdía su teléfono móvil. Exactamente la hija del torero denunciaba que le había robado su móvil y lo pudo hablar con los reporteros del programa presentado por Ana Rosa, así como el equipo de 'Fiesta', presentado por Emma García.

Hasta aquí todo normal pero por culpa de un micro abierto, a Ana Rosa se le escuchaba su clara y privada opinión. Mientras el programa emitía un vídeo recopilando esta nueva polémica, se le podía escuchar a la presentadora la palabra "estúpida". Aunque no se veía a la presentadora en pantalla, la afirmación ha sido nítida y a la vuelta a plató reaccionaba rápidamente. "¡Perdón!".

Telecinco

Para que se pudiera entender la situación, Joaquín Prat le lanzaba un guante rápido a su jefa: "¿Quieres aclararlo?". "No, es que he dicho que hay cosas que son 'estúpidas'... Quiero aclararlo porque yo no estaba llamando estúpido a nadie de los que estaban allí. Pero hay cosas que son importantes y otras que sobran y que parecen de niño pequeño", sentenciaba Ana Rosa Quintana ante la cara de risa de Prat.



Por este tema se han vuelto a "picar" Gloria Camila y Ana María. La gaditana decía en 'Fiesta' que "ella tiene que saber dónde está su móvil... Yo dudo que no se acuerde de sus claves porque yo sé cómo es ella con los móviles, controla muy bien el tema de la telefonía móvil". Palabras que no le han sentado muy bien a la joven: ¿Ah si? ¿Y a ella... qué se le da bien? ¿Soy operadora o algo o qué?".