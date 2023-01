Marc Anthony y Nadia Ferreira han dado el 'sí, quiero'. Después de que anunciaran su compromiso hace ocho meses, la pareja ha pasado finalmente por el altar en una discreta boda en Miami llena de celebridades y rostros conocidos. Según ha trascendido, los cantantes Romeo Santos, Maluma, Luis Fonsy y Daddy Yanke no se han querido perder la gran celebración, al que también han acudido el compositor Lin-Manuel Miranda y la actriz Salma Hayek, y la familia Beckham que tiene un gran vínculo con el cantante, tanto es así que el propio David Beckham fue el padrino del novio.

Debido a lo exclusivo de la celebración y el gran número de estrellas por metro cuadrado, la ceremonia estuvo muy blindada impidiendo que salieran apenas fotografías del enlace por lo que no se ha podido resolver uno de los grandes enigmas de la lista de invitados: ¿fueron Jennifer López y Ben Affleck? Cabe recordar que la ex de Marc Anthony guarda una muy buena relación con el cantante por sus mellizos. Tampoco se conoce si estuvieron Sergio Ramos y Pilar Rubio, grandes amigos de la pareja o si se verá en un documental como la de JLo y Ben.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo que sí ha trascendido a través de '¡Hola! USA' es que Nadie lució dos vestidos de novia de la firma Galia Lahav: un diseño de aires románticos con detalles de encaje y transparencias en su larga y voluminosa falda, y otro con falda asimétrica, escote corazón y numerosos brillos para lucir en la pista de baile. Además, la novia contó con dos damas de honor: su madre, Ludy Ferreira, y María Elena Torruco, esposa del empresario mexicano Carlos Slim Domit y nuera de uno de los padrinos de Marc.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También se ha conocido que la ceremonia fue oficiada por Francis X Suárez y el Padre Jorge en Miami. Además, la revista norteamericana ha dado a conocer que uno de los momentos más emotivos ha sido la lectura de votos por parte de los novios que, sin soltarse de la mano, escuchó al otro atentamente antes de fundirse en el tradicional y romántico beso.