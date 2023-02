Que los Casas son una familia unida, lo tenemos claro con las imágenes que los hermanos comparten en sus redes. Mario, Christian, Sheila y Óscar siempre guardan un hueco en sus agendas para hacer escapadas junto a sus padres y el pequeño de la familia, Daniel. En esta ocasión han sido los actores de la familia los que han disfrutado de la primera 'House of Friends' de Casamigos en España, una experiencia única en el lugar más cotizado de la temporada de invierno, Baqueira.

Mario, Christian y Óscar han vivido un viaje de lujo. La casa House Of Friends ha sido el punto de partida para un gran fin de semana lleno de experiencias, desde jornadas de esquí y su correspondiente après-ski, hasta cenas temáticas, pasando por una excursión en motos de nieve y coronando el viaje con un espectacular viaje en helicóptero.

Cedida Casamigos

Mientras Christian optaba por desplazarse en motonieve, Óscar lo daba todo subido en su tabla de snowboard. Tras la jordana deportiva también hubo tiempo de relajarse en unas hamacas y disfrutar del sol junto a sus amigos MJ Gómez, Mike Francis, Ana Gutiérrez y Berta Martín.

Cedida Casamigos

La fecha elegida para este viaje coincidió con el 31 cumpleaños de Christian, por lo que los hermanos celebraron juntos un día en el que no pudo faltar la tarta de cumpleaños y muchos brindis con Palomas, el icónico cocktail de Casamigos, la empresa de tequila creada por George Clooney y Rande Gerber, marido de la modelo Cindy Crawford.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"No quiero seguir cumpliendo años. Auxilio. Pero a por los 31 con muchas ganas.

Gracias a todos", escribría Christian en sus redes sociales junto a un divertido video.



Cedida Casamigos

Los hermanos Casas también trabajan juntos. Mario Casas ha dirigido su primera película, 'Mi soledad tiene alas', un guión que escribió durante la cuarentena junto a Déborah François, y que protagoniza su hermano Óscar. Un filme que previsiblemente se estrenará en el verano de 2023.