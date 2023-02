Berta Vázquez se ha ganado un puesto en el podio de las más elegantes de los Premios Goya 2023. La actriz acudía a la gran cita del cine español para entregar uno de los premios con un vestido de la firma JCPajares, de escote fruncido y un mini cut-out debajo del mismo, con unos guantes de tul a tono. Se trata de un diseño adaptado de la última colección de la firma, luciendo una de las tendencias de esta temporada, enfundarse en un color engamado con la piel. Las joyas, doradas, completaban un look perfecto. Pero muchos, en lugar del fijarse este look de 10, han destacado el cambio físico de la actriz, una de las protagonistas de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén.

Juan Naharro Gimenez Getty Images

La actriz ha subido de peso y lo primero que han hecho muchos de los haters que circulan por la red es escribir en Twitter comentarios gordofóbico. Unas duras críticas con las que Berta ya tuvo que liar hace unos días cuando subió a su Instagram un vídeo bailando un tema de Marc Anthony y muchos lo comentaron con "Oye como le has metido al solomillo" o "¿Ha engordado mucho o es mi impresión?". Entonces fueron muchos los seguidores de la actriz que salieron en su defensa, como también ha pasado en la gala de los Premios Goya. "Me gustaría darle un abrazo muy fuerte a Berta Vázquez. Meteos vuestras opiniones sobre su físico por donde os quepan", comentaba una usuaria. Otra añadía: "He venido a buscar quién es el tremendo bellezón, se llama Berta Vázquez y madre mía qué barbaridad, qué barbaridad".

Berta Vázquez, en una imagen de archivo NurPhoto Getty Images

La actriz, que tuvo una relación con el actor Mario Casas, al que conoció en el rodaje de 'Palmeras en la nieve', habló hace poco sobre la importancia de la salud mental. "Hay que hablar de la oscuridad, de la depresión, sacar esos secretos afuera y quitarles la vergüenza y los estigmas. No he tenido grandes complejos pero sí ratos en los que me he obsesionado con mis pies, con mis orejas, con cosas así...", contaba en una entrevista a la revista ELLE.