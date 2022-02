RTVE En 2021, de negro y palabra de honor La actriz se ha subido al escenario del teatro Soho de Málaga para entregar el premio al mejor maquillaje y peluquería. Luciendo la melena suelta con flequillo, ha escogido un vestido negro con escote palabra de honor.

Gtres En 2020, con flores y transparencias Para la 34 edición de los premios Goya, Penélope escogió un vaporoso vestido con flores bordadas y transparencias en tonos malva de Ralph & Russo Alta Costura.

Gtres En 2019, en plata Penélope Cruz con un diseño estilo sirena con cinturón en plata DE Chanel. La actriz llevaba la manicura a juego con el color del vestido. Y joyas de Atelier Swarovski.

Agencia En 2018, en blanco y detalles plata La actriz, nominada como mejor actriz protagonista por su papel en 'Loving Pablo' (se lo arrebató la actriz Nathalie Poza, por 'No sé decir adiós'), optó por un vestido blanco de Atelier Versace con una pronunciada apertura lateral y detalles joya, tipo corsé, en cintura y hombros.

Agencia En 2017, a lo Angelina Jolie Penélope volvía a estar nominada, esta vez por su papel en 'La reina de España' (aunque también se fue a casa con las manos vacías). En esa ocasión, la actriz volvió a apostar por un diseño de Atelier Versace. Se trata de un vestido negro con escote asimétrico en pedrería y seda y con una gran abertura lateral. Un look que recordaba bastante al que llevó Angelina Jolie en los Óscar de 2012. Da la casualidad de que ambos estaban firmados por la misma marca.

Agencia En 2016, un look de Oscar 'Pe' volvía a estar nominada. Esta vez por su papel en 'Ma ma' (y volvió a quedarse sin premio). Otro año más repitió firma. La actriz eligió un Atelier Versace, negro con detalle de pedrería en el escote, tipo palabra de honor y con cola que salía de la cintura. Completó su looks con joyas Chopard. Y en cuanto a su peinado... recordaba y mucho al que llevó en los premios Oscar, cuando ganó la estatuilla.

Agencia En 2015, el regreso de Pe Ese año se produjo el regreso de Penélope Cruz a los premios Goya después de cinco años de ausencia. Y su presencia no defraudó. Para la gran ocasión, la actriz optó por un vestido con escote palabra de honor en color azul noche salpicado con pequeños brillantes en degradé de la colección Pre-Fall 2015 de Oscar de la Renta, con clutch de la misma firma y joyas de Chopard.

Agencia En 2010, original escote La actriz –nominada esta vez por 'Los abrazos rotos'– demostró que el look más sencillo también puede ser el más elegante. Penélope eligió un Versace vintage. Un vestido blanco con un original escote palabra de honor, en redondo.



Agencia En 2009, el año que repitió modelito Ese año, Pe estaba nominada al Goya como mejor actriz de reparto por su papel en 'Vicky, Cristina, Barcelona'. Y sí, ¡se lo llevó! Una vez más, la actriz estaba espectacular con un vestido negro de encaje negro de Chanel, pero... no era de estreno. Ya lo había llevado unas semanas antes durante la celebración de los Globos de Oro en Los Ángeles. Si algo queda bien, ¿por qué no repetir?

Agencia En 2007, corte sirena La actriz volvía a los premios Goya con este impresionante vestido gris con encaje negro, de corte sirena, firmado por Carolina Herrera NY. Pe estaba nominada a mejor actriz protagonista por su papel en 'Volver' y se llevó el cabezón a casa.

Agencia En 2005, volantes Un año más, la actriz estaba nominada. Esta vez por su papel protagonista en 'No te mueves' y un año más se quedó sin premio. Ese año apostó por un diseño de Chanel. Un impresionante vestido negro con escote halter, rematado con un broche y falda con volumen y volantes en cascada.

Agencia En 2003, de corto, gasa y visera Ese año Pe no estaba nominada a ninguna de las candidaturas oficiales pero si hubiese alguna al 'peor look', la actriz hubiera sido la ganadora absoluta. Se trataba de un diseño de Chanel, de inspiración años 20, corto, de gasa y unas mangas que comenzaban a medio brazo.

Agencia En 2003, plumas y excesos El vintage de Chanel no fue el único look de esa noche. Pe no estaba nominada pero sí entregó uno de los premios. Para subir al escenario, la actriz se cambió de vestido y ¡tachán! plumas, brilli-brilli, lazos y volumen por todos lados con este diseño de Chanel Alta Costura.

Agencia En 1998, su primer look La primera vez que la actriz estuvo nominada fue en 1992, por su papel en 'Jamón, jamón'. No se llevó el galardón, pero seis años después... ¡sí! Su primer Goya por 'La niña de tus ojos'... que recogió vistiendo un modelo de encaje y pedrería de Dior Alta Costura en el que destacaba el collar de cuentas negras. Una pena que por aquel entonces lo digital empezaba a despuntar, no habían nacido Facebook ni Twitter y no podamos tener más fotos del gran momento.

