Ana Obregón se sincera sobre el amor, las infidelidades y su televisiva boda en 'Días de tele' (La 1). En la semana que hemos celebrado San Valentín, el programa de Julia Otero habla del amor y del desamor y para hacerlo han contado con la actriz y presentadora, que ha protagonizado grandes historias de amor en la vida real y también una de las bodas de ficción que más ha dado que hablar en su serie 'Ana y los 7'.

La actriz ha hecho una dura confesión sobre el amor: "Mi hijo en el último post que escribió decía que lo único que te llevas es el amor y el tiempo que has dedicado a las personas que quieres. Eso es el amor, el motor de la vida. Hay muchos tipos de amor, y el de unos padres a unos hijos es infinito".

Ana Obregón ve la felicidad "muy lejos" tras la muerte de su hijo Aless. "Hay muchas veces que somos felices y no lo sabemos apreciar. Qué feliz era y no lo sabía, no le di la importancia que se merece. Cuando estás en un momento como el mío, de pérdidas y terrible, entiendes que hay que saber y valorar la vida cada instante. Yo tengo tanto amor para dar que lo hago ayudando con la Fundación Aless Lequio", ha confesado la actriz.



"Tengo la impresión de que no te han sabido querer, que tú has querido más", le ha dicho Julia Otero, a lo que Ana le ha contestado: "No, creas el verdadero amor es dar sin esperar nada. A mí me satisface haber dado tanto amor a mis parejas, como a mis padres cuidándoles hasta el final o a mi hijo. Pero si hablamos del amor de pareja claro que cabrea que te pongan los cuernos".

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Ana lo tiene claro: "Con el corazón roto no tengo corazón para pareja, pero cuando lo tenía pienso que he tenido suerte, me han salido mal pero he tenido suerte porque me han dado momentos de felicitad maravillosos".

"Ahora no me interesa ningún tipo de hombres pero cuando me interesaba hay hombres quieren tener cosas más fáciles y prefieren tener una persona al lado que son florero, y yo nunca he sido un florero. Ojalá hubiera tenido la canción de Shakira para ponerme a facturar", ha dicho provocando los aplausos del público.

Ana ha hecho locuras por amor y una de las más grandes fue dejar Hollywood por Fernando Martín. "No me arrepiento porque ahora podría estar triunfando o no, pero esos momentos de amor no los habría vivido. Nadie me quita la felicidad que viví con Fernando", ha revelado.

La boda de Ana Obregón en 'Ana y los 7'

Ana no se ha casado en la vida real pero en la ficción lo ha hecho varias veces. En 'Días de tele' recordaron la más mediática: su 'Sí, quiero' en 'Ana y los 7', serie que ella mismo creo tras una idea que le dio su hijo Aless. "El día que rodamos la boda, mi madre quiso venir conmigo porque nunca me había casado y le hacía ilusión. La pusimos como extra y cuando la miré durante la grabación la vi llorando", ha revelado la actriz.

Como sorpresa, el programa conectó con Roberto Álvarez, que interpretó el papel de Fernando en la serie, y sus 7 hijos, en la ficción, por videollamada. Ambos recordaron los buenos momentos. "Mi padre me decía que me buscase a un hombre como Fernando", recordó Ana, que también desveló que el nombre del personaje lo eligió por Fernando Martín.