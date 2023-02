La relación de Tamara Falcó y su suegra, Carolina Molas, sigue siendo tan estrecha como hace años, cuando la marquesa de Griñón comenzó a salir con Íñigo Onieva y el relaciones públicas las presentó. Mucho se ha hablado del distanciamiento entre ambas desde la ruptura de Tamara e Íñigo en septiembre de 2022, momento en el que dejaron de seguirse en redes sociales y Carolina se convirtió en el mayor apoyo de su hijo en esos difíciles momentos. A finales de 2022, Tamara e Íñigo retomaron su relación, pero no parecía haber pasado lo mismo entre Tamara y su suegra. Mucho se habló de la ausencia de la hija de Isabel Preysler en el cumpleaños de Carolina.

Tamara ha negado una y otra vez los rumores de distanciamiento entre ambas y ha sido Íñigo Ónieva quien lo ha demostrado con una imagen de los tres juntos. La pareja está inmersa en los preparativos de su boda y la marquesa de Griñón ha viajado hasta Bilbao para visitar el taller de Sophie et Voilà, firma que ha elegido para su vestido de novia y lo ha hecho acompañada por Carolina Molas. Hace unos días, Tamara desvelaba que quería que su madre y sus amigas la acompañasen a las pruebas del vestido y que si iba con su suegra "no quiero que lo sepa Íñigo". Algo que no ha sido posible.

Aprovechando su viaje a Bilbao, Íñigo, Carolina y Tamara han comido en el restaurante Azurmendi, tres estrellas Michelín, para celebrar el cumpleaños de Carolina. El relaciones públicas compartía la imagen de los tres, junto al chef Eneko Atxa, tras degustar las delicias del establecimiento y junto a la imagen escribía: "Happy Bday Mum (feliz cumpleaños mamá)".

Tamara también ha compartido algunos de los bocetos que estuvo viendo en el taller de las diseñadoras Sofía Arribas y Saioa Goitia, que darán forma al vestido de novia de Tamara Falcó. El diseño que lucirá la marquesa es un modelo que le gustaba desde hace "un montón. Era una idea de algo que me apetecía, lo compartí con las diseñadoras y les encantó. A mí madre también le gustó".