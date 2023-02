Palomo Spain ha vivido una experiencia inolvidable junto a Jesús Calleja en Laponia finlandesa, en la nueva entrega de 'Planeta Calleja'. "Te agradezco que me hayas traído aquí y me hayas buscado las cosquillas. Has llegado hasta lo más profundo de mí", ha dicho el diseñador cordobés al presentador. Juntos han cruzado un lago helado en moto de nieve, han pescado en un agujero abierto en el hielo y se han dejado llevar por la corriente en un río en medio de un paisaje nevado. Pero también ha repasado la vida personal y profesional del diseñador, que ha vestido a estrellas internacionales como Madonna y Beyoncé.

Pero no han viajado solos, junto a ellos ha estado el padre del diseñador que también ha compartido una emotiva charla con Jesús Calleja. "Todo lo que un padres hace por un hijo es un acto de fé. A él de pequeño le gustaba pintar pero solo pintaba desnudos femeninos, con 9 años. Yo sabía desde el principio que era distitno a los demás. Pienso que ha cogido de mí esa ambición, esas ganas de hacer cosas", confesaba Roberto.

Capturas TV

El padre del diseñador revelaba que todavía no se había puesto "faldas de mi hijo pero todo se andará. Él me ha hecho ser mejor persona. Me ha hecho entender que la diversidad es normal". También ha recordado una anécdota que le hace ver cómo su hijo está cambiando a las personas que tiene alrededor. "Amigos me han llegado a decir 'qué pena tu hijo que haya salido así…' (por su homosexualidad). A esas mismas personas, después las he visto llorar en un desfile de Palomo, me lo decían por sus costumbres, no por ser malas personas, por eso creo que él está cambiado la forma de ver las cosas y eso es importantísimo", se ha sincerado.

Palomo Spain: "He tenido una infancia muy feliz"

Los padres del Palomo Spain también tuvieron un papel muy importante en la infancia y la carrera profesional del diseñador. "En mi casa siempre me han dado toda la libertad del mundo, viví con la idea de 'cuando seas mayor tendrás novia o novio' con toda la naturalidad. Yo siempre he sabido que me gustaban los hombres", revelaba el diseñador". Palomo sabía desde pequeño que "era el raro porque no me gustaba hacer las cosas que habían los chicos, a mí me gustaba la moda, jugaba con las Barbies, me gustaba coser…", pero recuerda haber tenido "una infancia muy feliz, a mí todo el mundo me quería. Me han llamado maricón un millón de veces, lo típico de los pueblos", pero eso nunca le creó un trauma.De hecho, el diseñador tiene su taller en su pueblo natal, donde regresó tras graduarse en la prestigiosa en el London College of Fashion.