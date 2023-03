La tiktoker Judith Arias ha utilizado la plataforma de Mtmad para confesarse con sus seguidores y hablar sobre su enfermedad. Después de hablar de los detalles de su futura boda con su novio Ángel, con quien comparte una hija en común, la influencer ha decidido abrirse en canal con este vídeo: "Llevo tiempo queriendo hacerlo pero no depende de mí", ha expresado.

Según desvela, el motivo por el que no podía contarlo anteriormente es porque se ha sometido a varias pruebas médicas y finalmente ha conseguido saber que es lo que le sucede: "llevo desde los 15 años con este problema, y ahora que le estoy poniendo solución me apetece contarlo", ha dicho.

La influencer ha relatado que esta enfermedad la padecen su abuela y su madre, y ha asegurado que "espera que su hija Chloe no la tenga". En este sentido, la enfermedad que tiene Judith Arias es fibromialgia, una enfermedad crónica en los músculos: "Me duelen mucho las rodillas, los codos, se me abren constantemente las muñecas. Los dedos se me están empezando a deformar", ha contado y ha añadido que "hay veces" que se acuesta por la noche y "le duele el cuerpo".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ha destacado que cuando mas le duelen los músculos y huesos es en invierno y ha contado que la fibromialgia -enfermedad que también padre María José Campanario- no tiene cura pero su tratamiento: "Tienes que ir a que te pinchen", ha desvelado, pero parece que no es un a solución de su agrado puesto que ha afirmado que "se lo está pensando".