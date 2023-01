Ser guapo o guapa es un plus que ayuda mucho, que no pasa desapercibido, y más si vives de tu imagen de cara al público. En este sentido, hemos hablado de las actrices españolas más guapas: desde Blanca Suárez hasta Belén Rueda, pasando por Alejandra Onieva (la hermana de Íñigo Onieva, actual pareja de Tamara Falcó -recordemos que se han reconciliado tras la fidelidad pública de él), Amaia Salamanca, María Pedraza, Ester Expósito, Úrsula Corberó o Bárbara Lennie. En la música hay cantantes que no solo destacan por su gran voz, el físico también les acompaña: Aitana Ocaña, Lola Índigo o Ana Mena.

Además, tenemos que mencionar un nuevo sector en el que la belleza es la gran estrella... el mundo de las redes sociales. Influencers como Anita Matamoros, la tiktoker Lucía Bellido, la instagramer María Pombo -que actualmente espera a su segundo segundo-, o Marta Lozano.

Pero no queda todo ahí, algunas celebrities tienen una rutina de belleza -que no dudan en compartir- como Ana María Aldón, también nos muestran su rutina de entrenamiento en el gimnasio como la actriz Paula Echevarría, e incluso otras, hablan abiertamente de retoques estéticos a modo de ayudita para resaltar la su encanto natural.

Pues ahora le toca a las presentadoras de nuestro país. No solo son unas grandes profesionales en el sector audiovisual, tienen un gran talento a la hora de expresarse y comunicar la información, sino que a su vez desprenden una gran belleza a la cámara. Por esta razón, repasamos las periodistas con los rostros más bonitos de nuestra televisión.