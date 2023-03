Joaquín Prat es un conductor de primera, aunque reconoce que se sacó el examen teórico a la tercera y el práctico a la primera. Una de las pasiones del presentador, que acaba de regresar de unas idílicas vacaciones junto a Alexia Pla, es conducir y cada mañana acude a 'El programa de AR' conduciendo su propio coche. A pesar de los kilómetros que hace y de los radares por los que pasa, Prat puede presumir de tener 15 puntos en el carnet de conducir. Lo que viene a decir que es un conductor excelente. En general los conductores parten de un saldo de 12 puntos, pero el sistema de puntos de la DGT premia a los buenos conductores, de manera que puede llegar a tener hasta un total de 15 puntos, por varios motivos. Por un lado, si en 3 años no se comete ninguna infracción que reste puntos, se incrementará en 2 puntos los puntos iniciales, llegando a tener 14. Y, tras otros 3 años sin infracciones, se sumará otro punto más, quedando el total en 15.

Tras hablar en directo con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo Fernández, cuyos servicios jurídicos han ganado un recurso por el que Tráfico tiene que devolver los puntos retirados de las multas que anula Hacienda, el presentador de 'Ya es mediodía' le pasaba, orgulloso, su móvil a su compañera, Verónica Dulanto. Y le preguntaba: "Vero, ¿cuántos puntos tengo?". Ella, tras observarlo, ha dicho: "Ponen que tienes 15 puntos. 12 más 3". A lo que él ha añadido: "Y eso que vengo todos los días conduciendo al trabajo".

Capturas TV

Su respuesta ha provocado que su teléfono se llene de mensajes y bromas sobre su comenatario, a los que él ha contestado, mirando a cámara: "Desmiento que le esté colando la retirada de puntos a mi santa madre. No me sancionan, no le cojo puntos a mi madre ni a nadie".



A Joaquín Prat le gustan tanto los coches que en una entrevista llegó a decir: "Me encanta conducir y cuando ahora escucho eso de que los coches del futuro no tendrás que conducirlos, pues mira, eso que me ahorraré en coche. Pero vaya…". Su otra pasión son las motos, con las que sí le gusta correr, pero siempre sin saltarse las normas de circulación.