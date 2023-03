Instagram

Belén Esteban se ha vuelto a derrumbar este miércoles 1 de marzo en 'Sálvame'. En concreto sus lágrimas tienen que ver con algunos comentarios de sus compañeros. Como parte de un juego, los colaboradores del programa contaban con quién les resulta más difícil trabajar y Alonso Caparrós respondía que con Belén Esteban. Han pasado los días y ambos se han reencontrado en plató y parecía todo normal, hasta que algo hacía estallar a la de Paracuellos de Jarama. La tensión aumentaba por algunos comentarios de Kiko Matamoros, apoyando la opinión de Caparrós.El pasado viernes Kiko reconocía que la colaboradora tuvo una época difícil."En esta guerra se está pintando un perfil de Belén que me parece muy bien, peroCuando eres amigo de Belén todo es estupendo, cuando no lo eres, Belén es muy complicada en un plató", comentaba el colaborador. El juego del programa venía por las declaraciones que había hecho tanto Alicia Senovilla como su ex marido, sobre que Belén es una mujer complicada a la hora de trabajar codo con codo.Todo las opiniones se cruzaban pero Belén terminaba contestándole a Alonso: "No quiero reprochar nada, pero Alonso pasó un problema con su padre y me alegro que se haya arreglado, pero creo que Alonso tuvo todo mi apoyo”, dejaba caer Belén Esteban y Alonso le respondía: "Y tú has tenido el mío cada vez que ha pasado algo y te he tenido que apoyar con respecto a tus problemas del pasado".El ex marido de Alicia Senovilla acusa a Belén Esteban de traición, y a esa opinión se suman Alonso Caparrós y Kiko Matamoros: "A mí sí pero no me importa, eras más bien mi enemiga, hizo una cosa que no me gustó", comentaba Kiko haciendo que a Belén se le humedeciesen los ojos.