Lolita Flores está en un momento muy dulce de su vida, disfrutando del amor de sus dos nietos se ha convertido en una abuela muy niñera, enamorada de sus Nala y Noa. Sin embargo, desde hace tiempo no se le conoce pareja y Toñi Moreno ha querido preguntara cómo se encuentra su corazón durante una entrevista en el programa 'Plan de Tarde'. Una pregunta que la cantante y actriz no ha tenido reparos en contestar germinando una broma entre las dos conocidas que ha despertado las risas del público.

Y es que, Lolita ha asegurado que actualmente, "me da miedo enamorarme" ya que se encuentra "muy feliz" sin necesidad de una pareja, "no quiero volver a estar pendiente de nadie". "Me da miedo que con mi edad me den un palo muy grande y no levente cabeza" aunque ha matizado mucho, y es que no tiene miedo al amor, sino a los hombres después de su última decepción.

YouTube

"Hace 2 o 3 años porque conoces a gente y ves que no es la apropiada, y dije '¿para qué?'", ha explicado Lolita quien ha destacado que es que en los últimos años ha tenido varias relaciones no se han conocido puesto que eran anónimos, con quienes se siente mucho más "libre". "Yo he tenido muchos. Más de que la gente se cree, menos de los que dicen pero más de los que se piensen".



Así, Lolita ha procedido a explicar que realmente no tiene miedo al amor, sino a los hombres. "Sí confío en el amor pero no confío en el hombre, a lo mejor es hora de cambiar de acera, no lo sé", bromeaba Lolita a lo que Toñi Moreno no ha dudado en contestarla: "avísame; cuando lo hagas avísame porque ya te digo que eres mi tipo". "Ya lo sé, yo no sé cuál es mi tipo pero lo averiguaré. Yo te aviso", respondía.

"Yo no estoy cerrada, voy por la calle mirando", ha explicado Lolita, "pero tiene que venir, eso no se busca, yo todos los amores que he tenido me los he encontrado". "Si yo ya he amado mucho y ya he amado mucho, y con la edad se pierden las ganas, también", ha añadido, asegurando que "para ser feliz tengo amigos y ex, como Juan y Medio, que me adoran y lo quiero muchísimo porque nuestro amor será eterno".