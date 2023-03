El colaborador de televisión e influencer Iván González ha tenido una experiencia con el covid bastante desagradable, y aunque no ha estado excesivamente malo, sí le han quedado algunas secuelas a las que ahora ha tenido que poner remedio pasando por quirófano, y es que por culpa de la enfermedad... ¡se empezó a quedar calvo! Él mismo contaba en el programa 'Fiesta' que ya tenía algunas entradas, nada preocupante porque conseguía disimularlas, pero tras tener covid empezó a notar que se le caía demasiado pelo, se preocupó y decidió consultar a un médico.



El también ex concursante de 'Supervivientes' aprovechaba la visita de un doctor al plató de Emma García para dar a conocer lo que le había pasado, y es que a estas alturas aún no se conocen con seguridad el alcance de los daños y las secuelas que puede llegar a tener el virus en el cuerpo humano. "Hay mucha gente que después de haber pasado el covid ha sentido una perdida importante de cabello, ¿eso puede ser?", quería cerciorarse él, ya que él lo empezó a notar tras contagiarse, y efectivamente, muchas personas han acudido a consulta con la misma preocupación. "No tengo un complejo ni una alopecia grave", dejó claro, pero sin duda no se veía bien al notar que su tupé era cada vez menos denso.

Iván, además, no tuvo problema en mostrar cómo le había quedado su injerto, con el que, aunque se lo ha hecho hace sólo unos días, está muy contento: "Fui a acompañar a una amiga que se lo quería hacer, le comenté al doctor mi preocupación y me lo he hecho yo también", afirmaba.

Mediaset

Al parecer, lo suyo tenía una solución más fácil que pasaba por la medicación, pero al enterarse de los efectos secundarios que podía tener, prefirió intervenirse directamente y hacerse un injerto capilar: "Leí en internet que con eso se perdía la libido sexual y, sinceramente, yo con eso no juego", bromeaba.