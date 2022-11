El cantante y marido de Alaska no ha escondido nunca su amor por los retoques estéticos, y no han sido pocos: liposucción abdominal, eliminación de las bolas de bichat, doble liposucción en la papada, se ha quitado las bolsas de los ojos, se ha puesto pómulos... y con todo ello está encantado y no se arrepiente de nada: "La cirugía estética es maravillosa. Creo en la medicina y creo en el avance. Al igual que en el siglo XX se inventó la morfina y la penicilina para hacértelo pasar mejor, pues también recurres a la cirugía estética cuando tú no estás a gusto con una cosa que te ha venido dada. Es como la que se toma un Tranquimazin para dormir", llegó a decir en una entrevista.