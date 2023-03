Tras enseñarnos la nueva furgoneta camper que comparte con Omar Sánchez, Marina Ruiz ha publicado un nuevo capítulo de MtMad en su sección 'Sabor a mar' totalmente diferente. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' tenía planeado un super viaje a Milán, pero ha cambiado su plan por otro más especial.

Según ha expresado, se iba a Italia pero "le han surgido una cosas" por lo que ha tenido que cancelarlo y es que la influencer ha querido organizar un viaje a Huelva con su agencia de talentos para apoyar a su amiga Patricia Rite, quien no está pasando por un buen momento.

Instagram

La ex participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' Patricia compartía hace unos días con sus seguidores que su cáncer había empeorado, tras realizar un TAC: "Lo poco que estaba sano ahora ya no lo está", confesaba entre lágrimas y añadía en una publicación: "Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado", decía en sus redes sociales.

Tras saber esta noticia, Marina Ruiz ha querido ir a visitarla a Huelva con todos sus amigos para darle una sorpresa y apoyarla en estos duros momentos: "Patri no sabe nada, es una sorpresa. Le hemos preparado una cestita con todas las cosas que le gustan a Patri", decía en el vídeo de Mtmad. Acto seguido, aparecían todas en un bar para darle el regalo a la influencer: "Mis chicas han venido a verme, y yo decía que no subían cosas de Milán", ha expresado y se ha mostrado muy agradecida por la visita.